Бабушки — новый тренд в мультипликации. В Москве прошел фестиваль детской анимации

В последний день весны в кинопарке «Москино» открылся Московский фестиваль анимации и детского кино. Посетители прикоснулись к волшебному миру мультфильмов, а начинающие творцы получили советы от именитых авторов и режиссеров. В конкурсе юных мультипликаторов все призы собрали картины о милых бабушках.
В Красную Пахру с самого утра под бодрую музыку начали стекаться гости, чтобы погрузиться в захватывающий мир кино и успеть посетить множество мероприятий. Организаторы фестиваля основательно подошли к работе. Сотрудники активно подсказывали, как попасть на ту или иную активность, а безопасность обеспечили охрана и металлоискатели на каждой площадке.
Гвоздем программы стал питчинг проектов от создателей мультфильмов перед экспертным советом. Перед участниками стояла непростая задача — коротко презентовать свое детище и захватить внимание жюри. А там собрались требовательные продюсеры и художники. Среди них создатель трилогии «Последний богатырь» Владимир Верещагин, Владимир Соловьев из 2D films, Кирилл Кийченко из Paranoid Animation Studio и другие именитые люди.
Большинство авторов были студентами «Синергии» и ВГИК, для многих это дебют перед большой аудиторией. На презентации собрался целый зал молодежи, поэтому авторы не могли скрыть волнения.
В основном презентовались короткометражки на несколько минут, но в каждый мультфильм вкладывались глубокие идеи. Художники вдохновлялись не только знаменитыми отечественными и зарубежными произведениями, но и повседневными вещами. Для кого-то это были снимки подводного мира или звездное небо, а для кого-то — движение багажа по ленте в аэропорту.
Сразу три проекта были посвящены бабушкам. Героини боролись с роботом-доставщиком или ухаживали за помойной крысой, спутав ее с котом. Больше всего эмоций у зала вызвал мультик с интригующим названием «Куда едут бабушки в шесть утра?»
Члены жюри не щадили никого. Они подробно расспрашивали и намекали на слабые места в произведении. Тем не менее эксперты дали много дельных советов. Один из продюсеров даже пообещал помочь автору мультика про мышку на коньках привлечь фигуристку Евгению Медведеву в качестве консультанта.
По итогу всем без исключения участникам вручили грамоты. Но призовые места под аплодисменты зрителей заняли все три проекта про бабушек. В жюри признались, что именно эти творения наиболее проработаны и особенно откликаются в сердцах.
После этого в Театре Гонзаги провел мастер-класс режиссер и продюсер Антон Михалев. Он на пальцах объяснил, что нам нравится в кино. Креативщик описал, какие эмоции хочет испытать зритель и как создать запоминающегося героя.
На лекции самыми активными были малыши, которые, к удивлению продюсера, бойко отвечали на все вопросы и даже дискутировали на глубокие темы. Эксперт даже иронично констатировал, как быстро подрастает молодая смена, которая уже может утереть ему нос.
В середине дня эксперты собрались на бизнес-сессии «Детская культура Москвы: современные тренды, вызовы и перспективы развития». Помимо уже упомянутого Владимира Верещагина, к дискуссии присоединились главред телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева, создатель шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский и другие мастодонты индустрии. Они оживленно спорили, можно ли сделать учебный контент популярным, а также дружно согласились, что именно телевидение правит бал в отрасли. Не обошлось и без упоминания пресловутых квадроберов.
В это время на центральной площади кинопарка для гостей развернули целый карнавал. На главной сцене весь день выступали детские коллективы, танцевали и исполняли песни из знаменитых мультфильмов. Рядом можно было прокатиться на карусели или поуправлять мини-экскаватором.
Посетителей развлекали десятки ростовых кукол в образах «Смешариков», «Трех котов», жителей Простоквашино и других персонажей. На стендах каждый мог найти себе развлечение по душе: заняться спортом, порисовать, строить из кубиков, сфотографироваться в костюме любимого героя или сыграть на барабанах. Не обошлось и без мастер-классов. На них дети и их родители могли сделать воздушного змея, нарисовать афишу для мультфильмов.
И это далеко не все, что ждало визитеров фестиваля «Москино». В глубине парка в локации «Ковбойский городок» проходят постановочные съемки по мотивам фильма «Айболит-66». А на площадке «Соборная площадь Москвы» можно окунуться в атмосферу всем известной ленты «Иван Васильевич меняет профессию». Так что одного дня может и не хватить, чтобы увидеть все, что предлагает кинопарк в эти дни.