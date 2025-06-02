Бабушки — новый тренд в мультипликации. В Москве прошел фестиваль детской анимации

В последний день весны в кинопарке «Москино» открылся Московский фестиваль анимации и детского кино. Посетители прикоснулись к волшебному миру мультфильмов, а начинающие творцы получили советы от именитых авторов и режиссеров. В конкурсе юных мультипликаторов все призы собрали картины о милых бабушках.





В Красную Пахру с самого утра под бодрую музыку начали стекаться гости, чтобы погрузиться в захватывающий мир кино и успеть посетить множество мероприятий. Организаторы фестиваля основательно подошли к работе. Сотрудники активно подсказывали, как попасть на ту или иную активность, а безопасность обеспечили охрана и металлоискатели на каждой площадке.





Гвоздем программы стал питчинг проектов от создателей мультфильмов перед экспертным советом. Перед участниками стояла непростая задача — коротко презентовать свое детище и захватить внимание жюри. А там собрались требовательные продюсеры и художники. Среди них создатель трилогии «Последний богатырь» Владимир Верещагин, Владимир Соловьев из 2D films, Кирилл Кийченко из Paranoid Animation Studio и другие именитые люди.





Большинство авторов были студентами «Синергии» и ВГИК, для многих это дебют перед большой аудиторией. На презентации собрался целый зал молодежи, поэтому авторы не могли скрыть волнения.





В основном презентовались короткометражки на несколько минут, но в каждый мультфильм вкладывались глубокие идеи. Художники вдохновлялись не только знаменитыми отечественными и зарубежными произведениями, но и повседневными вещами. Для кого-то это были снимки подводного мира или звездное небо, а для кого-то — движение багажа по ленте в аэропорту.