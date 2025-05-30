«Смешарики — это одна большая семья»: соавтор мультсаги ответил на критику митрополита РПЦ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме, назвал американский сериал «Симпсоны» отличным примером ситкома про семью, а российских «Смешариков» раскритиковал, поскольку там герои «одиноки и счастливы, а так не бывает».





Генеральный продюсер анимационного проекта Илья Попов рассказал Daily Storm, что «Смешарики» пытаются максимально показать индивидуальность каждого персонажа и, по сути, они являются одной большой семьей.





«Всегда приятно, когда митрополит обращает внимание на сериалы и дает им какую-то подобную оценку», — отметил Попов.





Продюсер указал, что сравнивать впрямую «Симпсонов» и «Смешариков» нельзя, поскольку это мультипликация абсолютно разного жанра. «Симпсоны» — анимационное шоу, которое выходит еженедельно и старается оставаться актуальным, выпуская серии на злобу дня.





«Смешарики» же, по словам Попова, существуют вне времени. Кроме того, его герои — собирательный образ. Создатели мультсериала не показывают одну семью, живущую в одном доме.





«С одной стороны, мы показываем и раскрываем индивидуальность каждого персонажа. С другой стороны, точно могу сказать, что «Смешарики» — один из тех сериалов, который однозначно и несет семейные ценности, и укрепляет семьи в рамках семейного просмотра», — уверен соавтор мультсериала.





Попов отметил, что ребенок, посмотрев с родителями мультфильм, всегда может задать какой-то вопрос именно потому, что «Смешарики» дают очень много смыслов и поводов для общения.