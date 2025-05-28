«Они красиво ухаживают и так же красиво могут запереть тебя дома»: правда ли, что россиянки выходят за мусульман, потому что православные мужчины слишком долго думают?

В Сети горячо обсуждают высказывание священника Павла Островского, который заявил, что россиянки чаще выходят замуж за мусульман, поскольку православные мужчины слишком долго тянут с предложением. «То денег нет, то я еще не определился, то работа, то мама не разрешает», — говорит он. Зато исправно ходят в качалку и барбершоп. Что скажут представители слабой половины? И почему, на их взгляд, сейчас так трудно создать семью?
Эвелина Бледанс, актриса, ведущая
— Мне кажется, люди не хотят и даже боятся ответственности. Особенно парни. Я часто слышу рассуждения своих молодых друзей, которые еще только начинают встречаться с девушками, — и они уже говорят, что это так тяжело... Их надо куда-то сводить покушать, надо найти место, где-то можно заняться любовью. Им нужны подарки. Их надо как-то удивлять.
Не хотят ребята! И не торопятся узаконить отношения. Это действительно забирает очень много сил, времени, финансов, любви. А люди сейчас живут более закрыто. Им достаточно зайти в Сеть. Где можно и познакомиться, и поболтать, и все, что ты хочешь сделать со второй половинкой, — ты это можешь сделать в интернете.
Татьяна Тишинская, певица
— У меня есть личный опыт. Я много раз была замужем! Я была замужем за русским. Я была замужем за евреем. Я была замужем за украинцем, от которого убежала быстрее ракеты. И в свои 50 с плюсом делаю вывод, что женщина может венчаться только раз, а сочетаться браком столько, сколько она считает нужным.
Может быть, я мистик или фаталист, но я очень верю в судьбу и предопределение. В то, что Господь посылает нам людей, а примем мы их или нет, это уже зависит от нас самих.
А сейчас я живу с мусульманином. Он у меня полукровка. Там всего намешано, а папа — татарин. Ну и прекрасно! Когда я прихожу в церковь, он стоит при входе и ждет. И я считаю, что если ты влюбилась — то значит, так было надо.
Главное, чтобы он не тянул тебя принять ислам. Я христианка, и если мой человек будет заставлять меня поменять веру — то тогда все, до свиданья!
Правда ли, что они более решительные? Конечно! Они проявляют внимание... Был у меня когда-то любимый человек по имени Алик. Какие он дарил подарки! Но как только я узнала, что там, в Махачкале, у него семья, мне стало как-то очень неловко и я прекратила с ним общение. И там это очень часто.
Я помню, что до предложения не дошло, однако ухаживают они действительно красиво. Хотя так же красиво могут запереть дома, и ты будешь стоять по стойке смирно. Шаг влево, шаг вправо будет равносилен побегу.
Поэтому выходить замуж христианке за мусульманина, на мой взгляд, — это труба!
Виктория Зелик, бьюти-блогер, продюсер
— Отчасти я согласна с высказыванием отца Павла: нынешнее поколение не особо торопится создавать семьи, вступать в брак и заводить детей. Я думаю, многие откладывают этот процесс, потому что сначала хотят построить карьеру, встать на ноги, самореализоваться и окружить себя комфортом. К тому же мужчины и женщины испытывают страх перед ответственностью за жизнь другого человека, особенно когда речь идет о детях. Некоторые опасаются потерять свою свободу и возможность путешествовать, заниматься хобби и карьерой. Ведь они ошибочно полагают, что брак ограничивает, но это не так: на самом деле он лишь устанавливает рамки ответственности.
Важно понимать, что каждый человек — это целая вселенная. И его решения зависят от множества причин. И у каждого они свои. Конечно же, молодые люди должны вступать в брак исключительно по обоюдному согласию и когда оба партнеры готовы к такому ответственному шагу. Но самое главное — это любовь и уважение ко второй половинке. Только так можно построить гармоничные отношения, основанные на доверии, заботе и помощи друг другу.
Лолита, певица, актриса
— У меня никогда не было мужа-мусульманина, поэтому я не знаю. Мусульмане мне предложения не делали, а христиане уже не делают. Но я не вижу ничего плохого в том, что сказал Островский.
По-моему, у нас на все стали слишком остро реагировать. Он достаточно ироничный и обаятельный человек, и я не думаю, что нужно так бурно осуждать его мнение и его иронию.
Анна Serzh, певица
— Сложно не согласиться с тезисами Павла Островского. К сожалению, уже давно идет тенденция боязни ответственности со стороны мужского пола. Я ни в коем случае не хочу обратить на себя гнев мужчин, потому что в нашей стране очень много достойнейших представителей сильной половины человечества, но зачастую мужчины, воспитанные женщиной, ждут от своей второй половины ровно того, что для них делала мать, а это путь в несчастный союз.
Налицо подмена понятий. С одной стороны, мужчина хочет, чтобы за ним ухаживали, его кормили, поили и спать укладывали. Но с другой стороны — не готов брать на себя ответственность за вторую половину. И главное принять, что ответственность не только в том, чтобы принести домой пакет с продуктами, а еще в том, чтобы слушать и слышать свою вторую половину.
Я за партнерство в отношениях, в котором мужчина сильнейший, главный, а жена — его мотиватор, партнер, поддержка, а не сиделка, не няня и не воспитатель. Мужчинам порой тяжело это принять, потому что с мамой было иначе. Муж и жена должны идти рядом, жить едиными интересами, уважать и любить друг друга, чего я и желаю всем нашим девушкам и мужчинам.
Маргарита Суханкина, экс-солистка группы «Мираж»
— Я уже не молодежь, я человек зрелого возраста, но могу ориентироваться на детей своих друзей. И я вряд ли с этим соглашусь! Да, бывают случаи, когда россиянки выбирают мусульман, но я не вижу здесь тенденции.
Дело в другом. Несмотря на то что государство идет на все, чтобы помочь повышению рождаемости, молодые мамы получают материнский капитал, а многодетные семьи всяческие преференции — молодежь как-то не торопится.
У одного моего приятеля есть дочка. Ей неоднократно делали предложение. Продвинутая и образованная девочка — но замуж не стремится и не хочет. Ей лучше дома.
А есть девочки, которые охотятся за богатыми. Ищут большие кошельки! Но за кого выходят чаще — за богатых или бедных, мусульман или русских — нам не определить.
Лично я считаю, что семья должна быть в приоритете. И если вы встретили свою вторую половинку, надо сразу выходить замуж (жениться) и рожать детей. Говорю это со знанием, потому что за плечами энное количество браков. И удач, и неудач, и потерь. Семья должна быть на самом-самом-самом первом месте!
А уж расписываться или нет — это уже другое. Хотя лучше расписаться. Иначе это называется блудом. Люди просто сожительствуют, но не живут семьей.