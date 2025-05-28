«Они красиво ухаживают и так же красиво могут запереть тебя дома»: правда ли, что россиянки выходят за мусульман, потому что православные мужчины слишком долго думают?

— У меня есть личный опыт. Я много раз была замужем! Я была замужем за русским. Я была замужем за евреем. Я была замужем за украинцем, от которого убежала быстрее ракеты. И в свои 50 с плюсом делаю вывод, что женщина может венчаться только раз, а сочетаться браком столько, сколько она считает нужным.

Может быть, я мистик или фаталист, но я очень верю в судьбу и предопределение. В то, что Господь посылает нам людей, а примем мы их или нет, это уже зависит от нас самих.

А сейчас я живу с мусульманином. Он у меня полукровка. Там всего намешано, а папа — татарин. Ну и прекрасно! Когда я прихожу в церковь, он стоит при входе и ждет. И я считаю, что если ты влюбилась — то значит, так было надо.

Главное, чтобы он не тянул тебя принять ислам. Я христианка, и если мой человек будет заставлять меня поменять веру — то тогда все, до свиданья!

Правда ли, что они более решительные? Конечно! Они проявляют внимание... Был у меня когда-то любимый человек по имени Алик. Какие он дарил подарки! Но как только я узнала, что там, в Махачкале, у него семья, мне стало как-то очень неловко и я прекратила с ним общение. И там это очень часто.

Я помню, что до предложения не дошло, однако ухаживают они действительно красиво. Хотя так же красиво могут запереть дома, и ты будешь стоять по стойке смирно. Шаг влево, шаг вправо будет равносилен побегу.

Поэтому выходить замуж христианке за мусульманина, на мой взгляд, — это труба!









Виктория Зелик, бьюти-блогер, продюсер