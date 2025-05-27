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«Это будет история, как у Элвиса Пресли»: в команде Глеба Калюжного рассказали, повлияет ли служба в армии на его карьеру
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Актер решил исполнить свой гражданский долг и прибыл в комиссариат Коллаж: Daily Storm
Культура

«Это будет история, как у Элвиса Пресли»: в команде Глеба Калюжного рассказали, повлияет ли служба в армии на его карьеру

Актер решил исполнить свой гражданский долг и прибыл в комиссариат

Коллаж: Daily Storm

Актер и музыкант Глеб Калюжный ушел на срочную службу в армию. Сегодня утром его ждали на призывном пункте. Пришли все: близкие, друзья, фанаты. А сам Глеб улыбался и говорил, что это важный шаг и он делает его с гордостью. Как все прошло? И при чем тут прекрасный Элвис Пресли, — рассказывает директор артиста Григорий Сухов.

 

 

— Григорий, добрый день! У вас очень волнительный момент: вы проводили Глеба в армию. Как это было?

 

— Добрый день! Это правда. Мы только что вернулись с призывного пункта. Глеб уходил в хорошем настроении. В приподнятом и боевом. Он подготовлен и морально, и физически.

 

А у нас, конечно, грусть. Но она светлая! Потому что он наш друг и коллега, и мы прощаемся на целый год. Это нормальные человеческие чувства.  

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Глеб Калюжный
Глеб Калюжный Фото: Global Look Press / Белкин Алексей

— А провожали ли поклонницы?

 

— Да, там были девочки. И даже девушка, которая исполнила песню Глеба «Хорошо» на его крайнем концерте в Москве. Она стояла в зале с плакатом «Можно выступить?» — и Глеб пригласил ее на сцену. И вот эта девочка пришла сегодня и на призывной пункт.

 

Были родственники, друзья, коллеги... Был Олег Савала, композитор Вадим Галитенко, команда.... В общем, все-все-все!

 

— Ну и как вы теперь будете без него жить? Целый год?

 

— У нас спрашивают, как мы будем жить? (смеясь и переадресовывая кому-то рядом. — Примеч. Daily Storm). Ну смотрите, у нас много музыкального материала, и мы уже готовим релизы. 6 июня выйдет одноименный сингл Глеба Калюжного Puppy. Он будет на всех цифровых площадках. Сейчас финальная стадия монтажа. То есть выйдет и трек, и клип. И плюс мы готовим... Сколько у нас еще песен? Пятнадцать? Около 15 песен, которые мы тоже хотим выпустить!   

 

У нас история, как у Элвиса Пресли! Если вы помните, когда он уходил в армию, его команда продолжала издавать треки. И вот у нас такая же стратегия!   

Элвис Пресли
Элвис Пресли Фото: Global Look Press / Pop

— То есть он будет в армии, а вы продолжите работать...

 

— Именно. Будут выходить песни. Выйдет альбом. Выйдет фильм «Первый на Олимпе» — это произойдет уже в сентябре. Это картина режиссера Артема Михалкова и производства Star Media! Глеб там играет главную роль — первого олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. В основу сценария легла подлинная история блокадника, который пришел в спорт после войны.

 

А после Нового года выйдет фильм «Несвятая Валентина», где Глеб играет с Анастасией Красовской. Актрисой из фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте».

 

Ну и будет премьера фильма «Малыш», который снимался на новых территориях. Это патриотическая лента, где Глеб исполнил главную роль. И собственно говоря, после съемок в этом фильме он и оказался в армии.

 

— Мы знаем, что он играл еще и в «Современнике». Это был совместный проект театра и фонда «Дом с маяком». Что будет с этой частью его жизни?  

 

— С театральными проектами? Их пока не будет, потому что мы находимся в предпродакшене двух фильмов. А остальное станет понятно только после возвращения. Плюс, я знаю, скоро выйдет продолжение картины «Красный шелк». Она будет называться «Черный шелк». Глеб играет там вместе с Милошем Биковичем. 

Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья
Фото: Global Look Press / Шатохина Наталья

 

— Что было после того, как Глеб скрылся за воротами? У вас не было желания отметить?

 

— Мы его проводили, а потом вместе с командой и друзьями посидели и поностальгировали, и сейчас уже потихоньку разъезжаемся. 

 

— Тогда ваше пожелание коллеге?

 

— Не буду повторять известные армейские напутствия, а скажу по-граждански. Служи достойно, Глеб! И все у тебя будет хорошо! А мы будем всегда рядом.


Кстати, приезжайте на присягу! Когда будет, мы оповестим.

#армия #служба #григорий сухов #глеб калюжный #присяга #призывной пункт #милош бикович
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