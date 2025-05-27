«Это будет история, как у Элвиса Пресли»: в команде Глеба Калюжного рассказали, повлияет ли служба в армии на его карьеру

Актер и музыкант Глеб Калюжный ушел на срочную службу в армию. Сегодня утром его ждали на призывном пункте. Пришли все: близкие, друзья, фанаты. А сам Глеб улыбался и говорил, что это важный шаг и он делает его с гордостью. Как все прошло? И при чем тут прекрасный Элвис Пресли, — рассказывает директор артиста Григорий Сухов.

— Григорий, добрый день! У вас очень волнительный момент: вы проводили Глеба в армию. Как это было?

— Добрый день! Это правда. Мы только что вернулись с призывного пункта. Глеб уходил в хорошем настроении. В приподнятом и боевом. Он подготовлен и морально, и физически.

А у нас, конечно, грусть. Но она светлая! Потому что он наш друг и коллега, и мы прощаемся на целый год. Это нормальные человеческие чувства.