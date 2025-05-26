«Один из ключевых объектов по пути на Куликово поле»: чем знаменит собор под Тулой, который подвергся атаке ВСУ

В поселке Епифань Тульской области сгорел купол Никольского собора. Старинный храм подвергся атаке ВСУ. Но удивительное дело: самой маковки нет, а крест устоял! Чем известны эти стены и что здесь было раньше?
В Туле продолжают устранять последствия массовой атаки беспилотников. Коммунальщики вывозят мусор, поврежденные окна квартир временно закрывают поликарбонатом, а рабочие готовятся к установлению новых оконных блоков.
Пострадал и храм в поселке Епифань. Все помещение усыпано обломками. А где был купол — только крест.
Никольский собор является объектом федерального культурного наследия, а историю его возникновения связывают с чудесным явлением образа святого Николая.
«Когда вся земля Русская горела войною и поле Куликово покрывалось телами умирающих татар, в это время спешила на войну Литва, и в рядах ея больших обозов скрытою в повозке везена была икона святого и Чудотворца Николая, — гласит легенда. — Перешедши Дон, Литва остановилась для отдыха в Епифани и обозами своими раскинулась на выгоне; повозка же с скрытою в ней иконою остановилась на том месте, где ныне стоит соборная церковь и небольшая часовня».
«После отдыха литвиняне хотели было поспешить на поле, — говорилось в предании, — но повозка стала неподвижна. На место волов впрягли было лошадей, но и лошади не двигались с места, как бы вкопанныя в землю».
К сожалению, это только миф, и подтвердить его не представляется возможным.
«Однако места здесь несомненно исторические, — говорит Daily Storm директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко. — Ведь Епифань как населенный пункт упоминается еще с XVI века. А до этого, еще в древнерусское время, там уже существовало поселение».
«Мне кажется, Бог спас храм! — считает он. — Беда могла быть и гораздо хуже».
И пускай собор не относится к музею-заповеднику, продолжает наш собеседник, если говорить о подготовке к 650-летию Куликовской битвы, это один из ключевых объектов по дороге на Куликово поле, который нужно реставрировать.
«Тем более он давно нуждался в реставрации, — поясняет Гриценко. — Там потрясающий фриз! И возможно, что теперь она начнется побыстрее».
Первые сведения о Никольском соборе датируются еще XVII веком. Сначала здесь была церковь. Деревянная. Потом — храм. Однако храм начал разрушаться, поэтому его решили разобрать и возвести здесь новый.
В 1930-х трапезную превратили в электростанцию, а на колокольне устроили водонапорную башню.
В начале Великой Отечественной войны жители Епифани сидели в окопах и сооружали противотанковые заграждения, а окна собора переделали в бойницы.
На Нюрнбергском процессе Епифань назвали в числе городов, которые немцы превратили в развалины.
И вот новая глава!
«Для Тульской епархии это первый случай, когда в храм попадает дрон, — рассказывает Daily Storm руководитель ее пресс-службы, протоиерей Максим Троеглазов. — Такого раньше не было. Да и такой активности!»
«Иконы — нет, не пострадали, — продолжает он. — Но разбита маковка, был пожар. Он потушен. Там работают следственные органы. По-моему, территория все еще оцеплена».
При этом уточняется, что храм был действующим, и для прихожан это большое горе.
«А на восстановление потребуется время, — говорит священник. — Так быстро все не делается. Это же было преступление!»