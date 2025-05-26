«Один из ключевых объектов по пути на Куликово поле»: чем знаменит собор под Тулой, который подвергся атаке ВСУ

В поселке Епифань Тульской области сгорел купол Никольского собора. Старинный храм подвергся атаке ВСУ. Но удивительное дело: самой маковки нет, а крест устоял! Чем известны эти стены и что здесь было раньше?





В Туле продолжают устранять последствия массовой атаки беспилотников. Коммунальщики вывозят мусор, поврежденные окна квартир временно закрывают поликарбонатом, а рабочие готовятся к установлению новых оконных блоков.





Пострадал и храм в поселке Епифань. Все помещение усыпано обломками. А где был купол — только крест.





Никольский собор является объектом федерального культурного наследия, а историю его возникновения связывают с чудесным явлением образа святого Николая.





«Когда вся земля Русская горела войною и поле Куликово покрывалось телами умирающих татар, в это время спешила на войну Литва, и в рядах ея больших обозов скрытою в повозке везена была икона святого и Чудотворца Николая, — гласит легенда. — Перешедши Дон, Литва остановилась для отдыха в Епифани и обозами своими раскинулась на выгоне; повозка же с скрытою в ней иконою остановилась на том месте, где ныне стоит соборная церковь и небольшая часовня».





«После отдыха литвиняне хотели было поспешить на поле, — говорилось в предании, — но повозка стала неподвижна. На место волов впрягли было лошадей, но и лошади не двигались с места, как бы вкопанныя в землю».