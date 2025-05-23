«Военные песни отца очень соответствуют нашему настоящему»: Никита Высоцкий готовится представить новый совместный проект с Александром Домогаровым

Никита Высоцкий рассказал о музыкальном спектакле «Сыновья уходят в бой», который он представит совместно с народным артистом России Александром Домогаровым. Программа будет посвящена 80-летию Великой Победы и построена на стихах и песнях Владимира Высоцкого. Как она появилась и нет ли в этом переклички с сегодняшним днем?

— Никита Владимирович, добрый день! Расскажите, пожалуйста, что это за концерт и чья это идея?

— Это была Сашина идея. Мы когда-то делали с ним такой проект — «Дороги Высоцкого» — с оркестром, со стихами, с песнями, с видео... И даже играли его в Кремле! А сейчас он захотел сделать нечто подобное, но посвященное именно Победе, — военные песни и военные стихи Высоцкого — и снова позвал меня. То есть мы продолжаем эту тему, только уже более конкретно.

Мы выступим два раза. Это будет 21 июня, накануне Дня памяти и скорби. А оба спектакля пройдут в Театре Российской армии — театр поддержал Сашино предложение, и поэтому мы будем там все вместе.

К сожалению, мы еще не знаем, как это откликнется в сердцах людей, но очень надеемся, что это будет востребовано и нужно!