Никита Джигурда рассказал, почему написал 12 песен на стихи Сергея Лаврова, и назвал его похожим на Грибоедова

Никита Джигурда рассказал Daily Storm, что уже записал 12 песен на стихи главы МИД Сергея Лаврова. При этом артист заявил о творческой схожести дипломата с автором пьесы «Горе от ума» Александром Грибоедовым. По словам Джигурды, Лавров пару композиций послушал и они ему пришлись по душе.





Шоумен уточнил, что пару месяцев назад увидел в Сети стихотворение Лаврова «Посольский приказ» и был им настолько впечатлен, что сразу взялся за гитару и записал песню.





«Отослал своим знакомым Лаврова. Им очень понравилось, и мне прислали еще 11 стихотворений. В итоге я записал цикл песен на 12 стихотворений Сергея Лаврова. Они написаны до его вступления в должность дипломата», — пояснил Джигурда.





«Он [глава МИД] сам говорил, что находясь на руководящей должности, сложно погружаться в поэтическую атмосферу. Но я был удивлен профессионализмом Лаврова, его владением словом! Для тех, кто верит в реинкарнацию, я говорю: уровень поэзии личности показывает, что Лавров мог быть в прошлой жизни Александром Сергеевичем Грибоедовым. Такое бывает», — считает шоумен.





Теперь в планах у Джигурды — записать в студии и выпустить некоммерческий диск с 12 песнями на стихи Лаврова. «Диск разошлю и своим друзьям, и друзьям Сергея Викторовича. Они ему передадут. Я знаю, что он пару песен слышал. Ему понравилось. Для меня было откровением, когда рассказали, что, оказывается, в тесном кругу Сергей Викторович берет гитару и хрипит, как Высоцкий, стихи. Балуется серьезно», — признался артист.





Он надеется, что альбом через общих друзей передадут Лаврову и с ним в итоге получится встретиться. Лично, как отметил Джигурда, он с главой МИД пока не знаком.





«Это такой проект, который родился спонтанно, от души. Но вот эти песни на стихи Лаврова у людей вызывают удивление. Как, казалось бы, чиновник так тонко чувствует, и какая у него ранимая душа...» — заключил Джигурда. Он также поделился с Daily Storm видео с исполнением нескольких композиций.





Ранее, 22 мая, российский лидер Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Наградили главу МИД этим орденом в марте. В указе президента отмечалось, что Лавров получил награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю плодотворную государственную деятельность». 21 марта главе МИД исполнилось 75 лет.