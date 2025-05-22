Волочкова рассказала, почему не простит Джигурду, и о «продаже» своей элитной квартиры в Петербурге

Анастасия Волочкова рассказала Daily Storm, что не сможет простить своего бывшего друга Никиту Джигурду. Отношения между ними испортились, после того как в Сеть попало пикантное видео, на котором шоумен встает перед Анастасией на колени, стягивает с нее спортивные брюки и целует ее трусы. По словам балерины, Джигурда много раз ее подставлял в жизни.





«С Джигурдой я не восстановила отношения. Потому что он очень много раз меня подставлял в жизни. И делал это очень некрасиво. Умышленно, к сожалению. Я вот таких поступков не прощаю!» — заявила Волочкова.





Также она прокомментировала Daily Storm сообщения о том, что она якобы продала свою шестикомнатную квартиру в центре Петербурга. Об этом сообщал канал SHOT, по данным которого апартаменты на Итальянской улице площадью 196 квадратных метров (их балерине подарил ее бывший возлюбленный, бизнесмен Сулейман Керимов) ушли за 165 миллионов рублей.





«Откуда взяты эти баснословные цифры?! — не скрывает удивления Волочкова. — Что, нет в стране других новостей? Это моя недвижимость. Хочу продаю, хочу — не продаю. Какая разница? У меня неприятные ощущения за последние годы, связанные с этой квартирой, из-за того, что управляющая компания ее затопила».





Канал также писал, что Волочкова ранее не могла оплатить «коммуналку» за свои элитные апартаменты. Но балерина эту информацию опровергает: «У меня нет никаких задолженностей по поводу ЖКУ в моей квартире. Я выиграла судебный процесс за ее залив. И сейчас мы ждем, когда эта управляющая компания вернет мне деньги. Миллионы!»





Что касается скандального видео с эротическим танцем Волочковой и Джигурды, о нем общественности стало известно в январе 2024 года. Ролик завирусился в соцсетях. После этого в «соответствующие органы» обратились «Ветераны России», назвавшие поведение артистов «аморальным».





Сама Волочкова в сливе видео обвинила Никиту Джигурду и посчитала его поступок «ничтожным». Однако Никита сразу же отверг обвинения. Он уточнил, что ролик якобы записывался еще в начале 2023 года.





«Видео было частью репетиции нашего творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским «Медведем», но репетиция утекла в Сеть, — посетовал артист. — Слил тот, кто год назад снимал эту шедевральную репетицию», — оправдывался Джигурда.





Тем не менее все его доводы, вероятно, не убедили Волочкову. «Все эти домашние видео, которые были слиты из его источников... Все, что он устраивал на днях рождения и на праздниках, куда я его приглашала как друга. И потом я отмывалась от этого многими месяцами», — признавалась звезда в интервью Daily Storm. По мнению балерины, Джигурда много раз хайповал за счет ее персоны.





Шоумен в ответ признавался журналистам, что «подпитывался» энергией Волочковой, когда его супруга находилась во Франции. По словам Джигурды, жена «все разрулила» по возвращении из-за границы. Но, как отметил Джигурда, он до сих пор любит балерину.





Он признался, что вообще благодарен супруге Марине Анисиной за многое. «В том числе и за то, что понимала (дружбу с Волочковой) и разрешала. Я люблю обнимашки. Без подключения «нижнего этажа» и сердечной чакры», — пояснил артист.





Джигурда добавил, что после скандала они с Волочковой уже почти не общаются и не видятся, а сам артист в это время занят семьей и творчеством. При этом в YouTube-интервью Валерии Гай Германике Джигурда заявил, что якобы пытался спасти подругу от алкоголизма. «Пытался спасти, будучи обвиняемым, что именно я спаивал Волочкову», — говорил он.





Джигурда уточнил: его помощь заключалась в том, что он предлагал Волочковой серьезные проекты. Но ей «невозможно» помочь, заметил он. Джигурда однако не стал скрывать, что выпивал вместе с балериной после спектаклей, поскольку «это свято».





Он также назвал «неправдой» версии, что общался с Волочковой исключительно ради хайпа. Джигурда пояснил, что встречался с балериной как с творческим партнером, но просто каждое их совместное появление оказывалось «настолько ярким, что привлекало внимание».