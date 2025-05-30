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Шариков был бы доволен. Собакам предлагают выпить пива и похрустеть огурцом
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Напиток призван преодолеть социальный разрыв между животными и людьми и приятно пахнет мясом Коллаж: Daily Storm
Хайп

Шариков был бы доволен. Собакам предлагают выпить пива и похрустеть огурцом

Напиток призван преодолеть социальный разрыв между животными и людьми и приятно пахнет мясом

Коллаж: Daily Storm

Собаки теперь ведут богемный образ жизни. Мало того, что им покупают худи и очки! Их еще и угощают пивом, а сам напиток уже вошел в меню кафе и ресторанов. Что это за штука? И что к ней лучше подавать?


В романе «Собачье сердце» есть эпизод, в котором профессор Преображенский обращается к ассистенту Борменталю и просит его об одной маленькой услуге. А именно свозить пролетария Шарикова в цирк.


«Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?» — уточняет он.


А потом напутствует: «И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать».


Бедный-бедный Шариков! Если бы он знал, что будет через 100 лет, он бы сразу согласился снова стать собакой! Ведь для них уже даже создают специальное меню.

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Скриншот: ozon.ru
Скриншот: ozon.ru

Чего изволите? Ароматную котлетку из мраморной говядины (370 рублей)? Индейку с овощами (190 рублей)? Ее заказывают для щенков. Куриное филе су-вид (200 рублей)? Собачье мороженое из яблочного пюре (100 рублей)? Или просто пиво с огурцом (все вместе 590 рублей)?


Хвостатых гурманов радуют стейками из лосося, стриплойном и филе рибай. А для тех, кто хочет взять от жизни все, готовят аппетитнейший Dog Box, в котором есть и консервы, и десерт, и яркая игрушка.


Ежели хотите, питомцу даже выдадут лежанку и побалуют морковкой или сладким перчиком. А слово-то какое — дог-френдли-культура!


К слову, пиво абсолютно безобидное (в нем 0% алкоголя, хотя выглядит как настоящее) и имеет вкус бульона, поэтому все хвостики в восторге.


«Раз в год я езжу на охоту в Австрию и беру с собой собаку, — рассказывал Associated Press автор идеи, владелец голландского магазина товаров для животных Терри Беренден. — Каждый день вечером мы с друзьями сидим на веранде, отдыхаем и пьем пиво. Именно тогда мы решили, что и собака тоже заработала глоток».

Скриншот: ozon.ru
Скриншот: ozon.ru

Торгуют им и на онлайн-площадках.


«Полезное лакомство в виде бульона на основе печени и витаминов, — говорится в описании. — Не содержит алкоголь. Дает прилив сил и отличное настроение».


Рецепт — наш, российский, цена — от 500 рублей за бутылку.


«Покупали цвергпинчеру на его день рождения, — пишет хозяин пса. — Он в восторге. Без последствий».


«Собакен доволен. Посидели, поговорили».


«Вылакала все за раз. Из минусов — внеплановая прогулка».

А на особый случай можно заказать шампанское. Пробка, бутылка — все как у людей.


«Напиток является дополнительным источником жидкости, доставляющим животному вкусовое наслаждение, — сообщают продавцы, — и обладает тонизирующим эффектом. Идеальный способ отметить праздник вместе со своим питомцем!»


﻿И главное, оно без алкоголя, поэтому вам не придется говорить: «А этому Шарику больше не наливать!» 

#рестораны #пиво для собак #шампанское для собак #собачье сердце #михаил булгаков #дог-френдли-культура
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