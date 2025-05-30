Шариков был бы доволен. Собакам предлагают выпить пива и похрустеть огурцом

Собаки теперь ведут богемный образ жизни. Мало того, что им покупают худи и очки! Их еще и угощают пивом, а сам напиток уже вошел в меню кафе и ресторанов. Что это за штука? И что к ней лучше подавать?





В романе «Собачье сердце» есть эпизод, в котором профессор Преображенский обращается к ассистенту Борменталю и просит его об одной маленькой услуге. А именно — свозить пролетария Шарикова в цирк.





«Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?» — уточняет он.





А потом напутствует: «И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать».





Бедный-бедный Шариков! Если бы он знал, что будет через 100 лет, он бы сразу согласился снова стать собакой! Ведь для них уже даже создают специальное меню.