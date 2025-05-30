Шариков был бы доволен. Собакам предлагают выпить пива и похрустеть огурцом

Собаки теперь ведут богемный образ жизни. Мало того, что им покупают худи и очки! Их еще и угощают пивом, а сам напиток уже вошел в меню кафе и ресторанов. Что это за штука? И что к ней лучше подавать?
В романе «Собачье сердце» есть эпизод, в котором профессор Преображенский обращается к ассистенту Борменталю и просит его об одной маленькой услуге. А именно — свозить пролетария Шарикова в цирк.
«Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?» — уточняет он.
А потом напутствует: «И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать».
Бедный-бедный Шариков! Если бы он знал, что будет через 100 лет, он бы сразу согласился снова стать собакой! Ведь для них уже даже создают специальное меню.
Чего изволите? Ароматную котлетку из мраморной говядины (370 рублей)? Индейку с овощами (190 рублей)? Ее заказывают для щенков. Куриное филе су-вид (200 рублей)? Собачье мороженое из яблочного пюре (100 рублей)? Или просто пиво с огурцом (все вместе — 590 рублей)?
Хвостатых гурманов радуют стейками из лосося, стриплойном и филе рибай. А для тех, кто хочет взять от жизни все, готовят аппетитнейший Dog Box, в котором есть и консервы, и десерт, и яркая игрушка.
Ежели хотите, питомцу даже выдадут лежанку и побалуют морковкой или сладким перчиком. А слово-то какое — дог-френдли-культура!
К слову, пиво абсолютно безобидное (в нем 0% алкоголя, хотя выглядит как настоящее) и имеет вкус бульона, поэтому все хвостики в восторге.
«Раз в год я езжу на охоту в Австрию и беру с собой собаку, — рассказывал Associated Press автор идеи, владелец голландского магазина товаров для животных Терри Беренден. — Каждый день вечером мы с друзьями сидим на веранде, отдыхаем и пьем пиво. Именно тогда мы решили, что и собака тоже заработала глоток».
Торгуют им и на онлайн-площадках.
«Полезное лакомство в виде бульона на основе печени и витаминов, — говорится в описании. — Не содержит алкоголь. Дает прилив сил и отличное настроение».
Рецепт — наш, российский, цена — от 500 рублей за бутылку.
«Покупали цвергпинчеру на его день рождения, — пишет хозяин пса. — Он в восторге. Без последствий».
«Собакен доволен. Посидели, поговорили».
«Вылакала все за раз. Из минусов — внеплановая прогулка».
А на особый случай можно заказать шампанское. Пробка, бутылка — все как у людей.
«Напиток является дополнительным источником жидкости, доставляющим животному вкусовое наслаждение, — сообщают продавцы, — и обладает тонизирующим эффектом. Идеальный способ отметить праздник вместе со своим питомцем!»
И главное, оно без алкоголя, поэтому вам не придется говорить: «А этому Шарику больше не наливать!»