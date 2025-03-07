Волочкова рассказала, как «отмывалась месяцами» от дружбы с Джигурдой

Анастасия Волочкова заявила Daily Storm, что не простит Никиту Джигурду после попадания в Сеть ее полуголого видео с эпатажным артистом. По утверждению балерины, Джигурда много раз хайповал за счет ее персоны, но дружбе точно пришел конец.





«Мою дружбу с Никитой Джигурдой невозможно восстановить. Потому что после невероятного количества подстав, которые он совершал в мой адрес ради своего собственного хайпа... Больше просто ему нечем привлечь к себе внимание. Я, будучи снисходительной, пригласила Никиту еще несколько лет назад для участия в моем проекте «Балерина в зазеркалье цирка». Куда он реально напросился, увидев мое шоу в «Вегас Сити Холле», — сказала Волочкова.





«Все эти домашние видео, которые были слиты из его источников... Все, что он устраивал на днях рождения и на праздниках, куда я его приглашала как друга. И потом я отмывалась от этого многими месяцами. Знаете, наша дружба уже невозможна. Этой дружбы не существует! Я умею прощать, но не такие нелицеприятные поступки», — добавила балерина.





Сам Джигурда отрицает вину в сливе видео, на котором он встает перед Анастасией на колени, стягивает с нее спортивные брюки и целует ее в трусы. Видео было частью репетиции, а ролик слили в Сеть, посетовал артист.





«И нас с богиней Волочковой попытались обвинить в непотребном поведении, своей голой вечеринке. Но в итоге все разобрались», — заверил он.





Ролик с Джигурдой и Волочковой завирусился в соцсетях, после чего в «соответствующие органы» обратились представители организации «Ветераны России». Они назвали поведение артистов «аморальным» и выразили мнение, что «по-видимому, вечеринка Ивлеевой таких, как Джигурда и Волочкова, ничему не научила».





В сливе видео Анастасия Волочкова обвинила Никиту Джигурду и назвала его поступок «ничтожным». Сам артист сразу же отверг обвинения и уточнил, что ролик якобы записывали еще в начале 2023 года. По словам Джигурды, после случившегося скандала они почти не общаются с балериной.