«Мне Дюран сделал только добро!»: Волочкова прокомментировала приговор своему бывшему бойфренду

Анастасия Волочкова прокомментировала Daily Storm приговор своему бывшему бойфренду Дмитрию Дюрану. Он получил семь лет колонии по делу о крупном мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей. Балерина призналась, что встретила на отдыхе новость о тюремном сроке бывшему. Но, как отметила Волочкова, у нее не осталось плохих воспоминаний от общения с этим мужчиной.





«Мне Дима Дюран, кроме хорошего, ничего не сделал. Представляете, 1001 розу подарил мне! Уже не помню, это было год или два назад. Знаю, что произошла какая-то странная история, но не имею к ней никакого отношения. Дима познакомился со мной в «Известия Hall» и тогда подарил пироженки девочкам, которые участвовали в моем шоу. Я в курсе, что он кого-то обманул. Но меня — нет. Мне Дима Дюран сделал только добро! А в эти все разборки лезть не хочу», — заявила Волочкова.





Уголовное дело в отношении Дюрана было возбуждено в прошлом году, после того как кредиторы обратились с заявлением в полицию. Мужчину задержали 21 сентября на Малой Бронной улице в Москве. По версии следствия, Дюран предложил инвесторам вложиться в его кондитерский бизнес, взял деньги и потом пропал, перестав возвращать долги.





В числе обманутых — бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья. Модель вложила 200 тысяч рублей в кондитерский бизнес Дюрана. По договору мужчина обещал вернуть деньги в течение года и 8% от суммы ежемесячно, но пропал с радаров. Наталья Пьеха вспомнила, что Дюран умеет войти в доверие, и выразила надежду, что он получит по заслугам.





Сама Волочкова в сентябре 2023 года в комментарии «МК» говорила, что верит в невиновность Дюрана. Балерина отмечала, что бизнесмен вызвал ее расположение своими красивыми поступками. Волочкова рассказала, что приглашала Дюрана в свой дом, а перед Новым годом он приходил к ней в костюме Деда Мороза, с подарками, с самоваром и цветами. С той поры и завязалась дружба, сказала Волочкова.





Ранее балерина активно демонстрировала в соцсетях свои отношения с банщиком Сергеем Кузнецовым. С ним звезда познакомилась на программе «Давай поженимся». Вскоре пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы. Но через полтора месяца Волочкова рассталась с этим мужчиной.





Кузнецов спустя 10 месяцев женился на Анастасии Кондрачук, которая в мае 2023-го пожаловалась в полицию на супруга, избившего ее. Мужчина попал в СИЗО «Матросская Тишина». В конце ноября тело Кузнецова обнаружил сокамерник. Волочкова идти на похороны к бывшему бойфренду отказалась.