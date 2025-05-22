Подмосковный дворник случайно срезал «сирень мира» и изменил ход истории

В Ленинском районе Подмосковья произошла и грустная, и смешная история. Местный дворник Фарид (все имена изменены) случайно срезал «сирень мира». Ростки посадили в честь переговоров в Турции и загадали, чтобы этот год стал годом окончания войны. «Но ни сирени, ни мира, — шутят местные. — Все решил мужик с косилкой».
На юге Московской области сейчас беспокойно и тревожно. Подольск и Видное атакуют беспилотники, а в аэропорту Домодедово то и дело вводят план «ковер». Запрокинь голову — и обязательно увидишь кружащий самолет, который планирует так низко, что можно разглядеть его ливрею.
Порт вновь не принимает, а вдали слышны хлопки.
Поэтому, когда здесь решили высадить сирень, ее назвали «сиренью мира».
«Год был тяжелым, — рассказывает девушка по имени Карина. — И дело даже не в атаках. Я постоянно думала про Суджу. Вот где страшно, вот где безысходность... И вдруг такая новость! Стамбул предоставляет свой дворец!»
По словам Карины, первый росток был высажен 15 мая. Это малыш сорта «Монтень». Шикарная бело-розовая сирень, названная в честь французского писателя, философа и гуманиста эпохи Возрождения Мишеля де Монтеня.
А второй — 16-го, когда делегации России и Украины сели за стол переговоров. Вид назывался «Шарль Жоли». Он чистый космос: там и пурпур, и серебро, и фиолет.
«Я даже помню тот момент, — делится Карина. — Я сказала, что это в честь встречи в Долмабахче, и все вокруг заулыбались. А консьерж принесла два бантика. Чтобы никто не затоптал».
Но вчера от «Шарля» остались только рожки да ножки...
«Не знаю, плакать или смеяться, — говорит наша собеседница, — но его снесли под ноль. Это был наш дворник. Он должен был скосить траву. Вот и скосил... Вместе с сиренью».
И шутит:
«Я только одного не понимаю! Ну ладно ты задумался. Ну ладно не умеешь отличать кустарник от травы. Но как можно было не увидеть алый бант? И мы думаем: а может ли один человек изменить ход истории?»
16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла встреча России и Украины. Она продлилась менее двух часов, но это были первые прямые переговоры после весны 2022-го.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Минобороны Рустем Умеров. Стороны договорились о масштабном обмене пленными, подготовке предложений по прекращению огня и дальнейших контактах.
Однако в стране снова неспокойно. С начала суток средства ПВО уничтожили более сотни украинских беспилотников. Свыше 30 из них — в Московской области. Часть самолетов была отправлена на запасные аэродромы. В столичных аэропортах временно ограничивали прием и отправку рейсов.