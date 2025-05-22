Подмосковный дворник случайно срезал «сирень мира» и изменил ход истории

«Год был тяжелым, — рассказывает девушка по имени Карина. — И дело даже не в атаках. Я постоянно думала про Суджу. Вот где страшно, вот где безысходность... И вдруг такая новость! Стамбул предоставляет свой дворец!»





По словам Карины, первый росток был высажен 15 мая. Это малыш сорта «Монтень». Шикарная бело-розовая сирень, названная в честь французского писателя, философа и гуманиста эпохи Возрождения Мишеля де Монтеня.





А второй — 16-го, когда делегации России и Украины сели за стол переговоров. Вид назывался «Шарль Жоли». Он чистый космос: там и пурпур, и серебро, и фиолет.





«Я даже помню тот момент, — делится Карина. — Я сказала, что это в честь встречи в Долмабахче, и все вокруг заулыбались. А консьерж принесла два бантика. Чтобы никто не затоптал».





Но вчера от «Шарля» остались только рожки да ножки...





«Не знаю, плакать или смеяться, — говорит наша собеседница, — но его снесли под ноль. Это был наш дворник. Он должен был скосить траву. Вот и скосил... Вместе с сиренью».





И шутит:





«Я только одного не понимаю! Ну ладно ты задумался. Ну ладно не умеешь отличать кустарник от травы. Но как можно было не увидеть алый бант? И мы думаем: а может ли один человек изменить ход истории?»