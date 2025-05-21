«А в центре экспозиции стояли бы разбитые гражданские автомобили»: жители Курской области оценили идею создать музей оккупации 2024-2025 годов

Жители Курской области оценили предложение создать федеральный музей, посвященный событиям 2024-2025 годов. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, они уже вошли в историю, и нам крайне важно сохранить память о том, что здесь было. Где именно он может находиться? И какие экспонаты могли бы стать центральными?





Итак, музею быть — идею уже поддержал Владимир Путин. Но как все это будет выглядеть?





«А вы знаете, я об этом тоже думал, — говорит Daily Storm экс-глава Суджанского района Александр Богачев. — И мое предложение такое: в центре Суджи стоит Дом культуры, который построен на фундаменте разрушенного храма. Он сильно пострадал, но еще цел. Хотя многие считают, что ДК нужно снести, а собор восстановить, ведь это намоленное место, зачем плясать на костях. Отчасти я согласен... Только при чем тут кости? Там никого не хоронили. Поэтому я бы его снес, однако построил бы там музей и рядом бы поставил памятник всем, кто освобождал район в период оккупации».