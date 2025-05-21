Жители Курской области оценили предложение создать федеральный музей, посвященный событиям 2024-2025 годов. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, они уже вошли в историю, и нам крайне важно сохранить память о том, что здесь было. Где именно он может находиться? И какие экспонаты могли бы стать центральными?
Итак, музею быть — идею уже поддержал Владимир Путин. Но как все это будет выглядеть?
«А вы знаете, я об этом тоже думал, — говорит Daily Storm экс-глава Суджанского района Александр Богачев. — И мое предложение такое: в центре Суджи стоит Дом культуры, который построен на фундаменте разрушенного храма. Он сильно пострадал, но еще цел. Хотя многие считают, что ДК нужно снести, а собор восстановить, ведь это намоленное место, зачем плясать на костях. Отчасти я согласен... Только при чем тут кости? Там никого не хоронили. Поэтому я бы его снес, однако построил бы там музей и рядом бы поставил памятник всем, кто освобождал район в период оккупации».
«В центре экспозиции могла бы быть прозрачная граната, внутри которой были бы гражданские автомобили... — продолжает Богачев. — На которых люди выезжали, а по ним били ВСУ. Можно взять три-четыре. А гранату сделать из проволоки. Да много есть вещей! Мы с ребятами немножко собирали... Та же амуниция, каски, ножи. Потому что понимали, что такой музей будет, а если бы не было, отдали бы в школу».
Есть идея и какой из разрушенных объектов стоит сохранить как памятник...
«Я считаю, что это должно быть здание школы-интерната, — сообщает Александр Михайлович. — Там жили люди. Там они спасались и держались вместе. Там они друг другу помогали. Там до сих пор лежат их вещи! И я бы оставил именно его!»
Понравилась идея музея и главе Шептуховского сельсовета Кореневского района Курской области Юрию Ткачеву.
«Я об этом пока не слышал, а так можно, конечно, — размышляет он. — Взять экспонаты с военной тематикой. Чем ребята воевали и воюют. Разместить. У нас есть такой мемориал в Понырях. Там и памятник, и выставка техники».
А экспонаты будут, уверен Юрий Александрович: «Я находил и автоматы, и пулеметы, и гранатометы — спаленные, согнутые, разорванные — но сразу отдавал их волонтерам в Новороссийск или другие города. Плюс гильзы от натовских орудий... Все это собиралось, чтобы они сделали музей».
«Конечно, одобряю! — в свою очередь говорит Daily Storm настоятель разрушенного ВСУ храма Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Александр Гуляев. — И я думаю, что мы тоже что-нибудь подарим! У нас есть поврежденные иконы, которые или разбиты, или наполовину сгорели. Только мы еще не были на месте и не понимаем, что и как».
«Мне кажется, там будет много фотографий, — добавляет священник, — и других свидетельств разрушений! Я думаю, это будет его основой».