Анастасия Волочкова боится, что руководство Большого театра не пустит ее на панихиду по балетмейстеру Юрию Григоровичу

Анастасия Волочкова боится, что руководство Большого театра не пустит ее проститься с балетмейстером Юрием Григоровичем 23 мая. Об этом Волочкова заявила Daily Storm. Она вспомнила, что в уже далеком 2008 году ее не пускали и на панихиду по балерине и наставнице Наталии Бессмертновой, но тогда как раз Григорович помог пройти через охрану.





«Григорович — великий человек, которому я во многом обязана своей творческой жизнью и творчеством. Послезавтра панихида в Большом театре. Я думаю просто: а пустят ли меня? Потому что, когда ушла из жизни его супруга и мой педагог Наталия Бессмертнова, меня не пускали. И Юрий Григорович лично выходил за мной и проводил меня за руку с белыми лилиями к ее гробу», — рассказала Волочкова.





Народному артисту СССР Юрию Григоровичу было 98 лет. Его главное место работы — Большой театр. Здесь он прославился собственными авторскими балетами. Среди них — «Каменный цветок» и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и др.





В 1964-1995 годах Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008-го — его штатным хореографом. В 1980 году он выступил в качестве балетмейстера — постановщика церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Москве. Григорович неоднократно возглавлял жюри международных балетных конкурсов в Болгарии, Финляндии, США, Швейцарии, Японии.





Балетмейстер был удостоен многих почетных званий и правительственных наград. В частности, он имеет звание народного артиста СССР. Также Григорович — кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.





Вспоминая о своем наставнике, Волочкова отметила, что тот был ее творческим ангелом-хранителем и вообще «прожил счастливую творческую жизнь». «Он сыграл грандиозную роль в моей жизни. Сколько мы прошли вместе! Сколько выстояли во времена гонений! Он навсегда останется в моем сердце», — написала в соцсетях балерина.