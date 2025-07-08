Американский журналист Бом назвал партию Маска спойлером и рассказал, как миллиардер хочет отомстить Трампу

На фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом бизнесмен Илон Маск объявил, что создает третью политическую партию страны — Американскую. Она станет спойлером на выборах в Конгресс и попортит крови Трампу, заявил Daily Storm американский журналист Майкл Бом.





«Не думаю, что это блеф со стороны Маска насчет заявлений о создании своей партии. У Илона серьезные намерения, и он считает, что нужна альтернатива Трампу. Она, уверен, востребованна в США. Партия Маска однозначно найдет свой спрос. Но она может быть всего лишь спойлером, оттягивая голоса от Трампа. Это может быть для него ощутимым ущербом», — считает Бом.





«Потому что, если будут очень с маленьким отрывом выборы в Конгресс между республиканцами и демократами, даже 5%, набранных сторонниками Маска, сыграют свою роль. Это достаточно ощутимо для того, чтобы подорвать возможности Трампа», — пояснил эксперт.





По его мнению, нынешний глава Белого дома все равно потеряет места в Конгрессе в 2026 году, но Маск «поможет» ему в этом еще больше. «Он (Трамп. — Примеч. Daily Storm) сейчас куражится, говорит, что все это ерунда. Но всем понятно: Маск действует не в его пользу. Президентом ему стать фактически невозможно, но крови попортить Трампу — вполне! Созданием этой партии он хочет отомстить президенту США и показать: «Вот, я против его политики». Считаю, к партии Маска могут не больше 10% американцев проникнуться. Потому что у него тоже проблемы с репутацией, и он многим не нравится», — заключил Бом.





Илон Маск ранее активно поддерживал Трампа в ходе предвыборной кампании, спонсировал его штаб, а после победы возглавлял Департамент эффективности государственного управления и являлся близким советником политика, но у них произошел конфликт.





Сам Трамп удивился идее Маска. Президент напомнил, что в США всегда была двухпартийная система, и заметил, что создание третьей партии «только добавляет путаницы». «Третьи партии никогда не работали, так что пусть он развлекается, но, на мой взгляд, это нелепо», — полагает Трамп.





Согласно данным опроса компании Quantus Insights, 40% американцев, вероятнее всего, поддержали партию Маска или проголосовали бы за нее.





Двухпартийная система в США давно подвергается критике со стороны и демократов, и республиканцев. Последняя попытка создать в стране третью партию, предпринятая в ХХ веке, не увенчалась успехом. В 1992 году миллиардер Росс Перо баллотировался на пост президента как независимый кандидат и набрал почти одну пятую голосов избирателей. Однако ему не удалось выиграть ни в одном штате. Президентом США тогда стал Билл Клинтон.