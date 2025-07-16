В СПЧ обеспокоились предложением штрафовать за поиск экстремистского контента

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому предлагается штрафовать россиян за поиск и получение доступа к экстремистским материалам, а также за рекламу VPN-сервисов. В президиуме Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что изучают тему, и пообещали подготовить рекомендации к инициативе депутатов. Правозащитники напомнили о свободе получения информации и запрете на преследование за мыслепреступления.





«Мы сейчас изучаем с коллегами эту ситуацию. <...> Естественно, мы эту ситуацию не оставим! Мы разберемся и подготовим свои рекомендации», — заверил член президиума СПЧ Кирилл Кабанов.





«Вопрос заключается в том, что если ты журналист, это связано с твоей работой или с твоей научной деятельностью? С этим как быть?» — подчеркнул правозащитник в беседе с Daily Storm.





Ознакомиться с запрещенной информацией также бывает нужно в работе ученых, адвокатов и блогеров, отмечает член СПЧ Ева Меркачева.





В последнее время идеологическую войну на стороне России ведут именно блогеры, военкоры и журналисты, а не государственная система, напоминает Кабанов. А чтобы противопоставлять враждебной экстремистской идеологии свою позицию, нужно «хотя бы изучить позицию наших врагов», убежден он.





«Или, например, как нам доказывать, что тот или иной блогер — экстремист? — продолжает Кабанов. — Особенно это связано с межнациональными блогами, которые относятся к международному терроризму. Если мы не пройдемся по этим ресурсам, потому что высказывания на этих ресурсах [то как мы поймем, что они экстремистские]?»





Он призвал законодателей действовать по такому же принципу, как у врачей: «Не навреди».





У правозащитников также вызывает вопросы то, каким образом может работать инициатива депутатов.





«Россияне должны будут каждое утро изучать список экстремистских материалов (наизусть), чтобы не дай бог в течение дня не прочитать? <...> А кто и как будет проверять историю прочтения всех запрещенных материалов? У прохожих сотрудники полиции будут отбирать телефоны и проверять, куда они заходили в интернете?» — возмутилась Меркачева в своем Telegram-канале.





Журналистка также отметила, что в Конституции России есть прямые запреты на цензуру и на преследование за мыслепреступления, а также в основном документе государства провозглашена свобода получения информации.





Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов, включая Василия Пискарева вместе с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они предложили штрафовать граждан за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе с помощью VPN-сервисов, а также за рекламу этих сервисов.





Поправки также раскритиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, инициатива парализует 30% деятельности ее организации по мониторингу опасного контента.