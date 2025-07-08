Закрытый спецреестр волонтеров и сбор на спецсчета — что стоит за новыми поправками к закону о волонтерстве

В среде гуманитарщиков, которые с начала СВО (а кто-то и до) активно помогают фронту и закрыли многие проблемные вопросы армии, активно обсуждается, причем с негодованием, тема регулирования деятельности волонтеров-сборщиков. Обсуждается законопроект депутата Ольги Занко, однако, как разобрался Daily Storm, никакого законопроекта Занко нет. Есть поправки, которые подготовила депутат Наталья Костенко, и к ней присоединился Андрей Метелев. Именно эти поправки рассматривает комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. При этом глава комитета Яна Лантратова уверяет, что перед принятием законопроекта его обсудят на площадке Госдумы с волонтерским сообществом, чтобы учесть все замечания.





Спецсчет





В распоряжении Daily Storm имеются поправки к федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», где предлагается «осуществлять сбор денежных средств только на специальном банковском счете». Также «денежные средства со специального банковского счета добровольца (волонтера) списываются для оплаты товаров (услуг)», иное списание средств с такого счета не допускается. Помимо этого, на средства, находящиеся на спецсчете волонтера, не может быть никаких взысканий по иным обязательствам: алиментам, долгам, кредитам и так далее.





Законопроект предусматривает, что волонтер до начала сбора на нужды СВО должен уведомить об этом «через информационную систему в сфере добровольчества (волонтерства) уполномоченную организацию, а также кредитную организацию, где открыт его банковский счет, на который планируется осуществлять сбор указанных денежных средств».





Спецреестр





Нововведения коснутся и создания единого реестра волонтеров. Он будет закрытым, к нему будут иметь доступ банки. Как говорят законодатели, такой реестр поможет избежать блокировки для волонтеров. Также банки будут блокировать тех, кто не в реестре и собирает деньги на карту под видом помощи участникам СВО.





По данным банковской сферы, которые приводятся в пояснительной записке к законопроекту, общий объем денежных средств, собранных гражданами на помощь в период с 2022-го по 2024 год на свои банковские счета, составил более 20 миллиардов рублей. Средний размер таких переводов в день составлял: минимальный — до 250 тысяч рублей, максимальный — до 10 миллионов рублей. Среди указанных банковских операций — выявленные банками сомнительные транзакции (порядка 40 тысяч переводов), информация о которых была доведена до уполномоченных надзорных органов.





Деятельность по сбору средств на нужды специальной военной операции и на помощь населению новых регионов никак не регламентирована, и действующее законодательство не определяет требования к банковским операциям волонтеров, которые проводят сборы. В банковской практике отмечается непрозрачность и незаконность подобных сборов, сопряженная с рисками использования преступных схем в целях хищения средств граждан под предлогом сбора гуманитарных средств для отправки в зону СВО.





МВД периодически выявляет мошеннические схемы по сбору денег на нужды СВО, на поиски пропавших без вести,. Очень часто подобные схемы используют граждане Украины. Также банки сами настроили дополнительный контроль за операциями таких клиентов, анализируют поток и в ряде случаев блокируют счета и замораживают средства из-за аномальной активности. Это осложняет работу волонтеров и задерживает необходимую помощь фронту.





Законопроект подготовлен по просьбам краснодарских волонтеров СВО — год назад они поднимали вопрос о постоянных блокировках от банков и невозможности потратить собранные средства на нужды СВО.





Крупные волонтеры быстрее снимают блокировку через резонанс или связи, а те, что поменьше, не могут этого сделать.





Есть еще одна проблема: органы власти учитывают проходящие через счета сборщиков-волонтеров средства как личные, что приводит к лишению их различных льготных выплат, блокировке собранных для нужд армии средств приставами по различным основаниям. И важное: многие не знают налогового законодательства, начнется вой всех сборщиков на личные карты, когда налоговые органы доначислят налоги на общую сумму сборов. И многие будут не в состоянии это выплатить.





В связи с этим законодатели предлагают ввести закрытый спецреестр волонтеров. Порядок формирования такого перечня будет определяться правительством РФ. До момента сбора средств волонтер обязан уведомить об этом уполномоченную организацию, а также банк, в котором открыт счет. Спецреестр, объясняют авторы инициативы, защитит волонтеров от блокировки — банки будут иметь к нему доступ. Также все гуманитарщики из спецреестра будут освобождены от налогов на сборы. Плюс спецреестр в дальнейшем можно будет использовать для того, чтобы дать волонтерам льготы и привилегии.





К примеру, авторы инициативы заявляют, что создание спецреестра поможет получить волонтерам бесплатный проезд по платным дорогам. Невозможно было вычленить таких людей, а давать льготу выборочно — несправедливо. По спецреестру и верификации это будет легко сделать.





Отчет





Самое важное, что стоит отметить: в законопроекте не предусмотрена какая-то отчетность. Единственное, спецсчет повысит прозрачность, и если деньги, собранные с людей, будут потрачены не по назначению, это будет видно. Также с этого счета невозможно будет списать или заблокировать средства по личным обязательствам владельца.





Законопроект готов, и его обсуждение уже проходило с банками и силовыми ведомствами. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова говорит, что законопроект обязательно будет рассмотрен и с волонтерским сообществом, чтобы услышать его предложения.





Ранее депутат Ольга Занко выступала с инициативой о регуляции волонтерского движения, однако никто так и не смог понять, что она предлагает. Из-за того, что от нее звучали предложения каждый раз создавать для сборов отдельный спецсчет, о проверках и сверхотчетности, это вызывало неоднозначную реакцию у самих волонтеров. Директор благотворительного фонда «Врачи, вы не одни» Анна Краснопольская в своем Telegram-канале задалась сразу несколькими вопросами. Она указала на отсутствие четкой цели и общественной экспертизы у нового законопроекта, который к тому же не подкреплен статистикой от МВД по преступлениям в сфере волонтерства.





Краснопольская также обратила внимание на множество лазеек, которые могут возникнуть даже после принятия поправок.





«Что помешает мошенникам пройти путь, аналогичный честным волонтерам? Хоть зарегистрироваться на «Госуслугах», хоть к каждому переводу писать «на «мавик», тогда как реально эти деньги тратятся налево? <...> Как перевод, условно, Тимуру Петровичу С. за бронежилеты может быть подтвержден документально, если о «чеках речь не идет»? <...> Как любой формы отчет о целевом расходовании средств сборов, подтверждающий, что действительно куплен «мавик», а не шуба, страхует общество от того, что такой «мавик» потом будет продан на «Авито», а не передан на фронт?» — спрашивала глава фонда «Врачи, вы не одни».





Депутата Мосгордумы, журналиста Андрея Медведева, много помогающего бойцам на СВО, смутило, что кто-то решил взяться за регулирование благотворительных сборов спустя три года с начала специальной военной операции. Он также указал на то, что волонтерское движение формировалось без помощи государства, зачастую даже «вопреки воле отдельных чиновников».





«Для меня лично самыми тревожными выглядят два момента. Первое — создание некоего реестра «правильных» или «легальных» волонтеров с получением их персональных данных. С учетом того, как они порой у нас защищены, это может стать лишней «допомогой» врагу. Второе — есть ситуации и закупки, за которые вообще невозможно отчитаться. Особенно их было немало в первый год СВО. Допустим, закупка дронов в Китае. <...> Но с русскими им официально взаимодействовать токсично. Поэтому наличные в обмен на товар, без каких-либо документов и накладных», — высказался Медведев.





На самом деле законопроект о регуляции волонтерской деятельности не страшный, а подразумевает защиту счетов волонтеров, собранных народных денег, защиту от налогов на собранные средства, а также льготы для волонтеров.





Все же обсуждение проекта закона с волонтерским сообществом нужно не только для того, чтобы активисты не комментировали слухи и частные выдумки. Главное, чтобы волонтеры могли вносить свои предложения, ведь регуляция касается их деятельности.