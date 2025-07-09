Бешенство без прививки: кому не хватает вакцины — животным или ведомствам?

Национальная ветеринарная палата сообщила о нехватке вакцин для кошек и собак — их, по словам участников ассоциации, в клиники поступает в два-три раза меньше, чем в 2024 году. Но в Россельхознадзоре заявили Daily Storm, что дефицита не наблюдается: «Ситуация стабильная».





В начале июля представители Национальной ветеринарной палаты направили официальное письмо в Россельхознадзор. В нем говорится, что количество вакцин, поступающих в ветклиники, сократилось в разы — нередко приходят партии всего по 10-20 доз. Из-за этого животные ждут прививку от бешенства месяцами: по информации ассоциации, сейчас в очереди находятся около 300 питомцев.





В то же время в Россельхознадзоре опровергают информацию о дефиците.





«На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения в России является стабильной. В 2025 году обращения на горячую линию ФГБУ «Центр ветеринарии» по вакцинам для мелких домашних животных и их дефициту не поступало», — сказали в пресс-службе Россельхознадзора.





На горячую линию «Центра ветеринарии» (подведомственен Минсельхозу) действительно никто не обращался с жалобами на отсутствие вакцин. Там также подчеркнули: государственные ветеринарные службы во всех регионах обеспечены необходимыми препаратами.





По данным Россельхознадзора, на 1 июля 2025 года в гражданский оборот было введено 12,6 миллиона доз отечественных вакцин против инфекционных заболеваний кошек и собак, включая вакцины от бешенства. Также в ведомстве отметили, что уход с рынка иностранных производителей уже не столь критичен, поскольку российские компании полностью закрывают потребности.





Сегодня в стране работает около 90 отечественных производителей вакцин. Среди них — ООО «Ветбиохим», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФКП «Курская биофабрика — фирма БИОК», ООО «Биоцентр», ФКП «Щелковский биокомбинат».





«Зарегистрировано 1578 (64,2%) лекарств для ветеринарного применения отечественного производства, в том числе 368 вакцин. Сейчас ведется активная разработка новых высокотехнологичных препаратов», — уточнили в Россельхознадзоре.





Кроме того, по данным ведомства, в 2025 году производство вакцин для мелких домашних животных увеличилось на 29% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Минсельхоз, в свою очередь, заявляет о постоянном мониторинге ситуации на рынке ветеринарных препаратов.





Между тем ранее перебои с вакцинацией уже фиксировались — в апреле 2025 года в Башкирии и Орловской области возникли серьезные проблемы с поставками вакцин от бешенства, но уже для людей. Пострадавшие от укусов не могли своевременно получить прививку: в ряде медучреждений препарат оказался недоступен, несмотря на поток пациентов.