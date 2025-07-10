Дядя погибшего пятилетнего мальчика из Курска считает, что не нужно устраивать клоунаду из похорон и пускать туда журналистов

Дядя погибшего пятилетнего мальчика из Курска считает, что не нужно устраивать клоунаду из похорон малыша и пускать туда журналистов. Мама малыша находится в реанимации, отец — в шоковом состоянии из-за случившегося, рассказала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова. Ребенок закрыл собой маму во время удара беспилотника по пляжу. Он скончался во время транспортировки на лечение в Москву.





Daily Storm спросил у Алексея, брата пострадавшей жительницы Курска Полины, будет ли прощание с мальчиком публичным и смогут ли на него попасть журналисты.





«Не могу без согласия родителей (рассказать про прощание с мальчиком. — Примеч. Daily Storm). Во-первых, это не клоунада, это похороны», — ответил мужчина.





Мама малыша еще три-четыре дня будет находиться в реанимации в Москве, у нее состояние средней степени тяжести. Об этом Daily Storm рассказала детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова.





«С друзьями мамы мы на связи. Почему с самой мамой мы еще не контактировали — потому что она находится в реанимации, еще три-четыре дня она будет там», — пояснила правозащитница.





По словам омбудсмена, у мальчика была «обычная хорошая семья», она проживала в Курске. Мать ребенка — художница.





«С папой мы общаемся. Пока он в шоковом состоянии. Мы предложили ему все виды помощи, будем с ним на связи. Пока он не готов сказать, чем именно ему нужно помочь», — добавила Листопадова.





Накануне омбудсмен уточнила, что семье выплатят компенсацию, и добавила, что она свяжется с пострадавшей, как только разрешат медики.





«Компенсация для ее семьи у нас, конечно же, предусмотрена законодательством Курской области. Ей будет оказана психологическая помощь, и со своей стороны я буду постоянно ее сопровождать», — отметила правозащитница.





9 июля в сюжете Первого канала жительница Курска Полина рассказала, что накрыла сына собой после удара беспилотника, они оба загорелись, и женщина начала тушить мальчика руками. На кадрах мама мальчика лежит в больнице.





«Грохот, яркий свет. Отлетели, мы рядом были, с ребенком. Я увидела, что мы загорелись. Он кричал: «Мама, я не хочу умирать!» — вспоминает она.





Из-за огня у женщины поражено 50% тела, у ее сына были поражения 30% тела.





Вечером 9 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пострадавший малыш скончался во время транспортировки из Курска в Москву. По словам главы региона, врачи делали все, чтобы спасти мальчика, но травмы оказались слишком тяжелыми.