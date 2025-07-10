Обычный игрок и не разбирался в технике: глава Федерации баскетбола Москвы рассказал о Касаткине, арестованном по делу о хакерах

Обычный игрок и не разбирался в компьютерах. Так отозвался о 26-летнем Данииле Касаткине, арестованном во Франции по запросу США по делу о кибермошенничестве, президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов.





«Спрашивал у ребят в команде, занимался ли он компьютерами. И мне сказали, что он совершенно не по этой части. Скорее всего, это связано с приобретением компьютера. Точно не был он хакером! Он в «МБА-МАИ» был три года. Быть хакером — это значит часами сидеть за компьютером. А какой спортсмен это может делать, если он по пять-шесть часов тренируется и в разъездах постоянно? То есть это было бы все на виду. Надо же с собой было бы постоянно таскать это оборудование», — заявил он Daily Storm.





«Навряд ли это умышленная провокация со стороны Даниила. Скорее всего, он попал в компьютерную аферу какую-то. Жалко парня. Надеюсь, силовики разберутся. С ним уже до этого скандала хотели расстаться в клубе. Парню нужна перезагрузка. Он уже не прибавлял. Обычный игрок», — добавил Новожилов.





Спортсмена задержали в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он прилетел во Францию вместе со своей невестой, которой сделал предложение. 21 июня Касаткина отправили под арест. 8 июля суд оставил это решение в силе. Свою вину спортсмен не признает, пишет Le Monde.





Касаткина подозревают в причастности к группировке хакеров-вымогателей, которая с 2020-го по 2022 год атаковала около 900 компаний, включая два федеральных учреждения. Власти США считают, что баскетболист «участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени этой сети».





Баскетболист, который некоторое время обучался в США, находится под американским ордером на арест по обвинению в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества»», указывается в заметке Le Monde.





При этом защита Касаткина утверждает: россиянин не имеет отношения к хакерской деятельности. «Он купил подержанный компьютер. Он вообще не прикасался к компьютеру: его либо взломали, либо хакер продал ему устройство, чтобы действовать от чужого имени», — приводит слова его адвоката Фредерика Бело AFP.





Даниил Касаткин — профессиональный баскетболист, ранее выступавший за клуб «МБА-МАИ» в «Единой лиге ВТБ». 3 июля, то есть уже после ареста во Франции, пресс-служба клуба объявила об уходе спортсмена, не уточняя причин.





В 2016 году Касаткин уехал учиться в США. После этого Даниил поступил в Государственный университет Пенсильвании, за команду которого отыграл несколько матчей. В 2019 году он вернулся в Россию и играл за «Химки». Затем Касаткин дважды был бронзовым призером Кубка России в составе «МБА-МАИ».