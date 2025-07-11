FPV-дроны атаковали Белгород. Это один из первых налетов коптеров на центр города

FPV-дроны 11 июля совершили налет на Белгород. Это один из первых случаев, когда квадрокоптеры-камикадзе атаковали центр главного города региона. Daily Storm обратил внимание, что от границы с Украиной до районов, где заметили БПЛА, приблизительно 30 километров.





О летательных аппаратах над районом Харьковской горы написали в Telegram-канале «Информация по БПЛА Шебекино». Днем 11 июля администраторы предупредили подписчиков о FPV-дроне над микрорайоном Новый, где находятся многоэтажки и частный сектор.





БПЛА направился на соседнюю улицу, а далее — в сторону студенческого городка одного из крупнейших вузов региона. Позже дрон полетел в центр Белгорода, а в мониторинговом канале посоветовали жителям города спрятаться в укрытиях.





Также в группе информировали о беспилотнике вблизи спортивного комплекса «Белгород-Арена». Сколько именно квадрокоптеров 11 июля было замечено над городом — авторы сообщений не уточняют.





После атаки местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео, как утверждают авторы, с места падения одного из БПЛА. На кадрах можно заметить частично уцелевший квадрокоптер-камикадзе. Глава региона в своем отчете об последствиях атак ВСУ не уточнил тип летательного аппарата.





«В результате падения обломков сбитого беспилотника посечены фасад и балкон МКД. Кроме того, повреждены четыре машины. Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и организовали оцепление, а также эвакуировали людей из здания для проведения осмотра и обследования территории», — уточнил последствия губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Мнение о том, что FPV-дроны могут начать атаковать удаленные от границы участки Белгородского района еще 24 мая 2025 года высказывали администраторы канала «Информация по БПЛА Шебекино».





Мониторинговый ресурс, который спасает людей от атак ВСУ, может быть связан с силовыми структурами. 7 февраля 2025 года по просьбе командира добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» о группе «Информация по БПЛА Шебекино» рассказал губернатор Белгородской области. В своем обращении Гладков поделился с жителями приграничного округа информацией о канале, в котором предупреждают о налетах беспилотников.





Центр Белгорода зачастую атаковали летательные аппараты самолетного типа. Например, 6 июня именно такие БПЛА дважды ударили по зданию суда, отмечал руководитель региона. Daily Storm выяснил, что в стенах пострадавшего учреждения рассматривали дела в отношении участников украинских кол-центров, диверсантов и противников спецоперации.