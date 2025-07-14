Пьяных — на берег? Депутаты спорят, что делать с купающимися в нетрезвом виде

На прошлой неделе в Россию наконец-то пришло лето. Дикая жара открыла новый пляжный сезон, но вместе с ним пришла и опасность — рост числа несчастных случаев на воде. Часто причиной трагедий становится алкоголь.





Депутат комитета по вопросам семьи Виталий Милонов предлагает ужесточить наказание за купание в нетрезвом виде. Однако не все его поддерживают. Коллеги по Думе — Андрей Луговой и Сергей Леонов — считают эту идею избыточной.





«Это преступление, которое нужно приравнять к хулиганке или к вождению в алкогольном опьянении, — говорит Милонов. — Ввести штрафы или исполнительные работы. Человек и сам потонет, и других может за собой потянуть».





По словам парламентария, в стране недостаточно социальной рекламы, которая показывала бы последствия употребления алкоголя.





«Нужно постоянно об этом напоминать. Покажите, как это все происходит! Покажите, как выглядят глаза родителей, которые ради алкогольного дурмана решили оставить детей сиротами. На людей надо воздействовать эмоционально, чтобы они потом сами своих таких не пускали в воду. Что сделает спасатель? Ну, запретит. Разве пьяный человек его послушает? За этим следить сейчас невозможно. Полицейских и медиков не хватит», — добавил он.





Однако депутат комитета по безопасности Андрей Луговой и председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов не видят в подобных мерах смысла.





«Каждый человек для себя должен сам принимать решение, готов ли он плавать в таком состоянии. Каждый сам ответственен за свою жизнь и свое здоровье. Если уж на то пошло, то давайте всех поголовно проверять на алкоголь — не только при купании, а в любой ситуации, когда возникает проблема. Человек может по улице идти, что-то случится, а он пьяный. Ну и что? Разве это значит, что алкоголь способствовал проблеме? Мы можем так до абсурда дойти», — пояснил Леонов.





Кроме того, по его словам, люди по-разному реагируют на алкоголь: «Кто-то легко сможет проплыть 200 метров в нетрезвом состоянии, а кому-то и окунуться будет тяжело».





Луговой добавил: «Пить, тем более в жару, категорически нельзя, даже пиво. Но кто это проверять будет? Перед входом дышать, что ли? Это глупость. Мы живем в свободном демократическом государстве!»





По его мнению, обезопасить себя на воде может только сам человек, если будет соблюдать элементарные правила. Нужно уметь хорошо плавать и приучать к этому с детства своих детей, не пить алкоголь, пользоваться противоожоговыми кремами, чтобы не сгореть и не потерять сознание в воде, носить головной убор, чтобы избежать солнечного удара, пить много воды, особенно в жару, когда суточная норма увеличивается, и не купаться в местах, которые для этого не приспособлены.





Между тем ГУ МЧС по Московской области сообщает, что только за прошедшие сутки в регионе произошло 13 инцидентов на водоемах. Четырех человек удалось спасти, среди них — ребенок. Еще девять человек погибли.