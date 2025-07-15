Жена белоруса, швырнувшего малыша в Шереметьеве, навестит мужа в СИЗО и хочет встретиться с семьей ребенка

Жена белоруса Владимира Витикова, который швырнул чужого малыша об пол в терминале аэропорта Шереметьево, навестит мужа в СИЗО, рассказала ее знакомая. Она сообщила, что женщина также хотела бы встретиться с самим пострадавшим ребенком (он пошел на поправку и выписан из Детского клинического центра имени Рошаля) и его родителями.





«Знаю, что жена к нему [Витикову] на днях поедет. И к пострадавшему мальчику хочет заехать», — сказала Daily Storm Анна (имя изменено).





По ее словам, сейчас Алеся, супруга Витикова, находится в декрете и, по слухам, намерена вскоре подать заявление на развод. Сама Алеся разговоре с нами не захотела делиться личными планами, лишь заметив, что не знает, как помочь мужу в этой «странной ситуации».





Сам Витиков, по утверждению его знакомой, давно имеет проблемы с наркотиками и по соответсвтующей статье был судим. Анна также рассказала, что мужчина состоял на учете у психиатра еще лет 10 назад, когда у него впервые случился приступ шизофрении.





В день, когда Витиков напал на беззащитного малыша, вероятно, приступ повторился на фоне употребления наркотиков и алкоголя, полагает собеседница. По ее информации, из-за употребления запрещенных веществ мужчина лишился работы в Египте, где строил АЭС: «Он в Египте уже сидел на наркоте долго, и его отправили домой».





Анна добавила, что в школьные годы Витиков (как и многие ребята из поселка Новая Гута в Гомельской области) занимался борьбой и участвовал в уличных драках.





Инцидент в Шереметьеве случился 23 июня. 31-летний белорус прибыл из Каира и в зоне выдачи багажа внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула. Мужчина схватил малыша и бросил его головой об пол. Ребенок получил серьезные травмы.





Причин для агрессии, по словам очевидцев, у белоруса не было. Витиков был оперативно задержан. На видеозаписи, показанной МВД, Витиков, вероятно, еще находится под воздействием наркотиков. На вопрос правоохранителя «Ранее судим?» белорус ответил: «Ошибки совершал… такие…» Затем на кадрах видно, как мужчина делает непонятные движения руками.





Свою вину Витиков признал лишь после того, как на допросе ему показали видео инцидента из аэропорта. Объяснить свой бесчеловечный поступок белорус так и не смог.





В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. По данным следствия, в момент нападения на ребенка Витиков находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. 26 июня Химкинский городской суд Московской области заключил мужчину под стражу сроком на два месяца.