Четыре года без Петра Мамонова. Коллеги призвали установить ему памятник в Москве

15 июля исполнилось четыре года с того дня, когда не стало артиста Петра Мамонова. Его коллеги вспомнили для Daily Storm о том, каким был Мамонов при жизни, и призвали установить рокеру памятник в Москве. По мнению лидера «АукцЫона» Олега Гаркуши, артист был «волшебным человеком» и такую славу точно заслужил.





«Мы с ним приятельствовали. Ездили даже как-то совместно с концертами во Францию. Он замечательный, душевный, волшебный человек. Неплохо было бы ему памятник в Москве поставить, чтоб память увековечить. Но это не такая простая история, как кажется. Если после смерти можно давать — то почему бы и не присвоить Петру Николаевичу и звание заслуженного артиста России?! Это же великий человек!» — считает Гаркуша.





Актриса Яна Есипович, снимавшаяся вместе с Мамоновым в фильме «Остров», назвала артиста очень яркой и харизматичной личностью. «Работать с ним на съемочной площадке было просто. Конечно, у меня был определенный трепет, но мы как-то быстро нашли с ним общий язык, — вспоминает Яна. — Теперь Мамонова не стало. Но память о нем живет».





«Очевидно, он был выдающийся человек. Для меня он немного больше, чем заслуженный артист. Его фигура и жизненный путь просто больше, шире, мощнее этого звания!» — добавила актриса.





Она уверена, что Мамонов заслуживает и после смерти всяких регалий, но личность артиста выше всяких наград: «Мне почему-то кажется, что это не совсем про него. Он при жизни, будучи человеком скромным, мог отказаться, даже если бы ему вручали звание заслуженного артиста».





При этом Есипович назвала прекрасной идею установки памятника Мамонову. Ведь он действительно был выдающимся музыкантом и человеком, пояснила актриса.





Артист скончался в 2021-м на 71-м году жизни после заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии он был доставлен в реанимацию. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Но попытки вывести Мамонова из тяжелого состояния не увенчались успехом.





Ранее в интервью Daily Storm режиссер Павел Лунгин, в картинах которого («Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006)) снимался Мамонов, говорил, что рокер достоин присвоения ему звания заслуженного артиста РФ посмертно. Кроме того, Лунгин полагает, что москвичу Мамонову могли бы поставить и памятник в родной столице.





Старший сын Мамонова Илья также признался в беседе с Daily Storm, что хотел бы, чтобы российский лидер Владимир Путин присвоил отцу звание заслуженного артиста страны посмертно. Поклонники музыканта поддержат эту идею, убежден Илья Мамонов.





Петр Мамонов создал рок-группу «Звуки Му» в 1983 году. Группа гастролировала в Европе и США. В России музыкант записал более 20 альбомов. В 1992 году стал призером Каннского фестиваля за главную роль в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». В том же году дебютировал в Московском драматическом театре имени Станиславского. Всего за свою карьеру Мамонов снялся в 20 фильмах.





Мамонов — обладатель кинопремий «Ника», «Золотой орел», приза XIV Фестиваля российского кино за лучшую мужскую роль в фильме «Остров». Начиная с 2008 года артист издавал сборники своих поэтических афоризмов «Закорючки» и короткие изречения на религиозную тему, которые связаны с его духовными поисками.