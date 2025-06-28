Россия дала необходимые разъяснения Азербайджану по поводу задержаний на Урале

Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





Она подчеркнула, что «проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана».





Захарова указала, что 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов».





Расследование уголовных дел продолжается, а детали позднее сообщит Следственный комитет, подчеркнула Захарова.





МИД Азербайджана ранее заявил, что просит привлечь к ответственности причастных к насилию при задержании выходцев из этой страны. По данным ведомства, некоторые азербайджанцы погибли или были ранены.