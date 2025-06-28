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Россия дала необходимые разъяснения Азербайджану по поводу задержаний на Урале
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Расследование уголовных дел продолжается, заявила представитель МИД РФ Захарова undefined
Новости

Россия дала необходимые разъяснения Азербайджану по поводу задержаний на Урале

Расследование уголовных дел продолжается, заявила представитель МИД РФ Захарова

Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.


Она подчеркнула, что «проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана». 


Захарова указала, что 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, «заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов». 


Расследование уголовных дел продолжается, а детали позднее сообщит Следственный комитет, подчеркнула Захарова. 


МИД Азербайджана ранее заявил, что просит привлечь к ответственности причастных к насилию при задержании выходцев из этой страны. По данным ведомства, некоторые азербайджанцы погибли или были ранены.

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#задержание #мид рф #азербайджан #мария захарова
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