Фетисов: Биокластер на ВДНХ — это открытие новых смыслов и больших возможностей

Глава Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов сообщил, что недавно открывшийся на ВДНХ биокластер уже успел привлечь внимание экспертов и молодежи.





Он отметил, что ВДНХ для него — место, связанное с детскими воспоминаниями и вдохновением от достижений страны. По его словам, развитие новых проектов, таких как первый в России биокластер на базе Биологического музея имени К.А. Тимирязева, открывает новые смыслы и перспективы.





Фетисов подчеркнул, что выставка «Морфогенез. Третья природа», размещенная в обновленном павильоне №29 «Цветоводство и озеленение», сочетает современные технологии, живую природу и исторические традиции, что вызывает интерес у экспертов и посетителей.





Он выразил уверенность, что тематические площадки, посвященные разным разделам биологии, будут особенно востребованы среди молодежи. В частности, воссоздание природных локаций мезозойской эры — от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки — станет значимым событием. Практические занятия по ботанике, энтомологическая лаборатория и эксперименты с растениями с использованием новейшего оборудования, по его мнению, повысят интерес к науке.





Фетисов добавил, что великие ученые могут появиться в любых социальных условиях, но их успех зависит от доступа к образованию, от поддержки наставников и личных качеств — упорства и стремления к знаниям. В заключение он выразил надежду, что этот проект поспособствует новым открытиям, которые окажут положительное влияние на общество.