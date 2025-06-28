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Киев пригрозил санкциями покупателям российской нефти
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Глава МИД Сибига призвал союзников «задействовать весь свой санкционный потенциал и инструментарий» undefined
Новости

Киев пригрозил санкциями покупателям российской нефти

Глава МИД Сибига призвал союзников «задействовать весь свой санкционный потенциал и инструментарий»

Киев введет санкции в отношении стран, которые больше других покупают российскую нефть. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига.


Он подчеркнул, что «очень важно», чтобы все союзники Киева «задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий». 


Министр призвал «отрезать» Россию от критических компонентов для оборонной промышленности, назвав это одним из элементов «принуждения к миру». 


Санкции против покупателей российской нефти обсуждают и в США. Там подготовили проект закона, по которому могут быть введены пошлины 500% на импорт из стран — покупателей нефти, нефтепродуктов, природного газа, урана и других продуктов из России. 


Новые ограничения против российской нефти собирался ввести и Евросоюз в 18-м пакете санкций против России, в том числе снижения потолка цены на нефть до 45 долларов (сейчас 60 долларов). 


Больше всего нефти из России, согласно информации из открытых источников, закупили в 2024 году Китай, Индия и Турция. 

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#украина #нефть #санкции против россии #пакет санкций
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