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Глава Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 богатейших женщин мира
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Она заняла 18-е место undefined
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Глава Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 богатейших женщин мира

Она заняла 18-е место

Предприниматель и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes. Глава объединенной компании Wildberries & Russ с состоянием 4,6 миллиарда долларов заняла в списке 18-е место.


На первом месте рейтинга расположилась 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии, чье состояние оценивается в 38,8 миллиарда долларов. Она вместе с супругом основала судоходную корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC), которая сегодня является крупнейшей в мире. 


Вторую строчку заняла американка Дайан Хендрикс с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Она соосновательница компании ABC Supply, одного из крупнейших поставщиков кровельных и строительных материалов в США.


По информации Forbes, порог входа в рейтинг в 2025 году составил 2,1 миллиарда долларов. Общее состояние участниц рейтинга — 276 миллиардов долларов. 


В список вошли 18 женщин из США и 18 из Китая. 

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