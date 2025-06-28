Глава Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 богатейших женщин мира

Предприниматель и основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге 50 самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes. Глава объединенной компании Wildberries & Russ с состоянием 4,6 миллиарда долларов заняла в списке 18-е место.





На первом месте рейтинга расположилась 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии, чье состояние оценивается в 38,8 миллиарда долларов. Она вместе с супругом основала судоходную корпорацию Mediterranean Shipping Company (MSC), которая сегодня является крупнейшей в мире.





Вторую строчку заняла американка Дайан Хендрикс с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Она соосновательница компании ABC Supply, одного из крупнейших поставщиков кровельных и строительных материалов в США.





По информации Forbes, порог входа в рейтинг в 2025 году составил 2,1 миллиарда долларов. Общее состояние участниц рейтинга — 276 миллиардов долларов.





В список вошли 18 женщин из США и 18 из Китая.