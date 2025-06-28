Поверенного России вызвали в МИД Азербайджана после задержаний на Урале

Азербайджан призвал Россию расследовать задержание своих соотечественников в Екатеринбурге в результате «спецоперации ФСБ». В МИД вызван российский дипломат.





Ранее в столице Южного Урала задержали около 50 азербайджанцев — силовики искали подозреваемых в убийстве 24-летней давности. Один из фигурантов умер, когда к нему «ворвались полиция и спецназ», пишет E1. RU.





Азербайджанское агентство Trend пишет о «гибели» двух мужчин — братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых. Российские журналисты называют их основными подозреваемыми в убийстве своего соотечественника в 2001 году. Большинство членов семьи Сафаровых задержаны.





Сотрудники органов работали более чем по 10 адресам, где проживали граждане республики. Девять человек задержаны, сообщает Trend. Трех госпитализировали в тяжелом состоянии.





В управлениях СК и МВД по Свердловской области заявили, что проведен комплекса мероприятий в рамках расследования дел о преступлениях прошлых лет. МИД Азербайджана назвал произошедшее «нападением» на соотечественников.





«Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с гибелью наших соотечественников, получением некоторыми из них серьезных ранений, а также задержанием девяти человек в результате спецоперации ФСБ России <...>. Мы ожидаем, что Россия проведет срочное расследование этого дела и в кратчайшие сроки привлечет к ответственности виновных в этом неприемлемом насилии», — говорится в сообщении министерства.





Позже ведомство сообщило, что вызвало временного поверенного в делах посольства РФ Петра Волоковых. Дипломату выразили «решительный протест».