Путин назвал участников СВО «нашими парнями» и пожелал им победы

Победа России в спецоперации на Украине обязательно произойдет, заявил президент России Владимир Путин, открывая по видеосвязи молодежные центры в российских регионах.





Общаясь с активисткой с Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО, президент попросил ее «передать самые наилучшие пожелания мужу и его боевым товарищам».





«Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал Путин.





Также он назвал участников спецоперации «нашими парнями». Один из участников, герой СВО Сергей Михайленко из Геническа исполнил для президента свою песню, отметив, что она посвящена «его парням», боевым товарищам из зоны спецоперации.





«Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они — наши парни, и мои, и ваши», — сказал президент после выступления бойца.





Ранее на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом Путин особо поблагодарил того за помощь бойцам.





Глава государства попросил его «и впредь не забывать про его ребят», а также оказывать им и их близким всю необходимую поддержку.