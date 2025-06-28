В Иране пригрозили Трампу показать свои «реальные возможности»

Президент США Дональд Трамп должен отказаться от неуважительного и пренебрежительного тона в отношении верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в соцсети X (бывший Twitter).





Он подчеркнул, что «если иллюзии приведут к худшим ошибкам, Иран не колеблясь раскроет свои реальные возможности». По его словам, это «положит конец любым иллюзиям относительно силы Ирана».





Ранее президент США Дональд Трамп пообещал без раздумий вновь атаковать Иран, если страна продолжит обогащать уран. Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара по Ирану в случае соответствующих выводов разведки, Трамп сказал: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно».





При этом политик отметил, что сейчас у Вашингтона есть реальные доказательства «полного уничтожения» ядерной программы Тегерана. Он не верит в наличие у страны секретных ядерных объектов и пока не переживает по этому поводу.