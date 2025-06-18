В ЛДПР раскритиковали демарш Нилова

Председатель комитета Госдумы по труду и член ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале заявил, что руководство либерал-демократов якобы несправедливо лишает партбилетов его соратников. По словам депутата, в партии «репрессируют» несогласных с генеральной линией.





Однако поддержка у Нилова оказалась скромной. В самой ЛДПР надеются, что размолвка не перерастет в серьезный внутренний разлад. Некоторые же считают, что корни происходящего — в затянувшемся конфликте после смерти Жириновского и прихода новых людей, а не в разногласиях с нынешним лидером Леонидом Слуцким.





Что произошло





Нилов выступил с резкой критикой 16 июня. Он утверждает, что руководство партии устраняет тех, кто не согласен с официальным курсом. По его словам, активных и самостоятельных участников объявляют нежелательными, а несогласие с позицией руководства влечет санкции. Поводом для этой реакции стала публикация бывшего кандидата в Мосгордуму Олега Новикова, рассказавшего об исключении его из ЛДПР без объяснения причин.





«Я не знаю причин, по которым они это сделали. Мне не было вручено уведомление об этом! <...> Уже пошли комментарии, что меня предупреждали, чтобы я не высовывался и вел себя тихо, как все», — писал Новиков в своем профиле VK.





На следующий день после публикации депутату Госдумы ответил первый заместитель председателя ЛДПР Андрей Луговой.





«Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери. Кроме одной — которой он вчера громко хлопнул», — резюмировал замруководителя партии.





Многие региональные однопартийцы Нилова выступили против его позиции. Депутат энгельсского горсовета Андрей Клюев напомнил о партийной дисциплине.





«Критиковать легко. Но давайте помнить, что за каждым необдуманным словом в адрес руководства — удар по авторитету всей партии. Владимир Вольфович учил нас ценить единство, но при этом не бояться дискуссий в рамках устава и партийной этики», — заявил Клюев.





Алексей Островский, экс-губернатор Смоленской области и гендиректор МИД РФ, удивлен заявлением соратника. Он подчеркнул, что лидер ЛДПР Слуцкий продолжает и развивает дело Жириновского. Нилова же обвинил в неоправданных амбициях. Высказывания Нилова противоречат интересам партии и были бы неприемлемы для ее основателя, считает Островский.





«Нилов открыто заявляет, что он ученик Жириновского. Но то, что он делает сейчас, ведет к дестабилизации партии. Я с уверенностью могу сказать: настоящий ученик Жириновского никогда бы так не поступил», — написал парламентарий Курской облдумы и руководитель регионального отделения ЛДПР Алексей Томанов.





Некоторые напомнили депутату ГД о наказе основателя ЛДПР «не выносить сор из избы». Первый заместитель координатора нижегородской ячейки Ирина Молькова посчитала такой поступок предательством памяти и принципов Жириновского.





В чем суть конфликта





Источник, близкий к Ярославу Нилову, рассказал Daily Storm, что причина — не в противоречиях со Слуцким, а в глубоком расколе между «старой гвардией» и новыми партийцами. Собеседник надеется, что Нилов сможет найти общий язык с новыми лицами в партии.





«После смерти Жириновского встал вопрос о новом лидере ЛДПР. Многие ребята, те самые соколы Владимир Вольфовича, были за Слуцкого, и одним из главных лоббистов этой кандидатуры был Нилов. А после Леонид Эдуардович стал делать то, что считает нужным, не пошел на поводу у остальных. Он модернизировал и обновлял партию, сохраняя наследие ее основателя», — говорит информатор.





Как утверждает собеседник, после смены лидера в ЛДПР начали вступать новые участники. Однако некоторые партийцы с опытом отказывались принимать их. Среди таких политиков был Нилов. Между враждующими сначала случился конфликт, а после безуспешных попыток партии решить проблему все переросло в долгое противостояние.





«Нилов бьется и бьется. Мысли о борьбе у него уже перешли в навязчивую идею. Он мог бы спокойно продвигаться дальше, но зациклился на людях, которых ненавидит, с которыми не хочет находить общий язык. На самом деле сейчас депутат просто рубит этим свою карьеру. Эта вялотекущая война априори проиграна», — сожалеет информатор, отмечая, что сам Слуцкий ценит всех партийцев; убирают тех, кто где-то нечестно себя вел — либо в политике, либо в финансах.





Источник надеется, что Нилов все же найдет общий язык с новыми либерал-демократами и вернется к конструктивной работе. Пока же конфликт остается личным и публичным одновременно — это наносит вред единству ЛДПР и дальнейшей карьере самого депутата.





«Партия — это не вольница. Владимир Вольфович реагировал на подобные выходки гораздо жестче. Ярослав Евгеньевич должен понять, что как было уже не будет. Сейчас интересы партии выше личной неприязни и личных амбиций. Лучше направить свою прыть в конструктив и вместе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким сохранять и приумножать наследие Жириновского», — подытожил собеседник.