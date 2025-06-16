Российские оппозиционеры объяснили разницу между превентивными действиями России против Украины и Израиля против Ирана

После начала конфликта Израиля и Ирана некоторые выступавшие против СВО российские оппозиционеры публично встали на сторону евреев, за что многие обвинили их в лицемерии. Daily Storm узнал, что думают о конфликте либералы, оставшиеся в России. По мнению одних, между СВО на Украине и ударами Израиля по Ирану есть большая разница. Другие считают, что надо оставаться верными пацифистским идеалам во всем и до конца.





Экс-кандидат в президенты Борис Надеждин заверил Daily Storm, что нельзя сравнивать СВО и военную операцию против Ирана.





«Украина — не Иран, Россия — не Израиль. Несопоставимые причины, ход и масштабы конфликтов. Иран на государственном уровне объявлял целью уничтожение Израиля. «Хезболла» (при поддержке Ирана и прямом участии иранских офицеров) постоянно атаковала Израиль. Иран и Израиль не граничат. Нет никакой глубокой связи (исторической, культурной, родственной) жителей Ирана и Израиля», — высказался Надеждин.





По его мнению, у Украины с Россией все ровно наоборот. При этом связи России и Израиля очень глубокие, что и объясняет итоговый нейтралитет «официальной» России и сочувствие «неофициальной».





Екатерина Дунцова (иноагент) заявила Daily Storm, что ее незарегистрированная партия «Рассвет» пока не имеет позиции по ирано-израильскому конфликту. Поэтому утверждать о поддержке ею какой-либо из сторон будет неправильно.





Дунцова заверила, что в «Рассвете» по-прежнему настаивают на дипломатическом способе урегулирования всех конфликтов. Ее соратники считают себя пацифистами, поэтому априори не могут вставать на чью-то сторону в конфликте с применением оружия.





Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков по-философски прокомментировал ситуацию с поддержкой Израиля некоторыми из эмигрировавших. Он подчеркнул, что надо не только понимать причины любого конфликта, но и стараться находить выход из него.





«Да, очень часто это сложно. Но если у тебя есть внутренний стержень — безусловность ценности жизни человека, — то в любой ситуации ты будешь оценивать события, исходя из этого. А если твои ценности и убеждения меняются от политической конъюнктуры, то их и убеждениями назвать нельзя — так, побыть на плаву», — считает Рыбаков.





Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил, почему оппозиция не хочет поддерживать Иран.





«Режим аятолл, базирующийся на шариате, отрицает ряд гуманистических гражданских прав. Постоянные заявления лидеров режима о том, что государство Израиль должно быть уничтожено, исламская революция должна произойти везде, говорят о том, что с точки зрения просвещенного человека этот режим несет угрозу для гуманизма. Поэтому я бы не путал позиции пацифизма и гуманизма», — сказал эксперт.





Он добавил, что израильские тезисы об угрозе иранского ядерного оружия кажутся российским оппозиционерам убедительнее, чем позиции Кремля о причинах начала СВО. В целом говорить об объективности в конфликтах с поляризацией сторон сложно, убежден Гращенков.





«Такой конфликт облегает позиции тех, кто выступает на таких полярных точках зрения. В этом плане оппозиция может не претендовать на объективность, а скорее просто на то, что всегда занимает одну из доминирующих точек зрения. В данном случае это, условно говоря, официальная западная точка зрения», — подытожил политолог.