Когда закончится обострение ирано-израильского конфликта: рассуждают экс-глава спецслужбы «Натив» Кедми и востоковед Тарасов

В ночь на 13 июня Израиль ударил по ядерным объектам в Иране. По информации иранских СМИ, не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что ЦАХАЛ и «Моссад» могут достичь своих военных целей в течение двух-трех дней, если Тегеран не нанесет ответный ракетный удар. Вместе с востоковедом Станиславом Тарасовым он порассуждал, будет ли Россия участвовать в урегулировании и снизится ли теперь внимание к украинскому кризису.





Длительность обострения





По словам Якова Кедми, цель Израиля — ликвидировать иранскую ядерную военную промышленность, нанести серьезный ущерб иранской армии, системе противовоздушной обороны, ракетным войскам и силам Корпуса стражей исламской революции.





«Это все продвигается успешно. И достижение этих целей, если не будет неожиданностей, — это еще два-три дня», — сказал Daily Storm бывший глава израильской спецслужбы.





Если Иран примет какие-то меры по отношению к американским военным базам, тогда США вступят в конфликт на стороне Израиля, убежден эксперт.





А при ответных ракетных ударах Ирана по Израилю конфликт может затянуться еще на несколько недель, добавил Кедми.





«Если Иран попытается ответить ракетными обстрелами Израиля, мы будем продолжать воздушные атаки против Ирана и, уничтожив военную составляющую, как ядерную, так и неядерную, перейдем к атакам на стратегические объекты Ирана. В таком случае военные действия могут продлиться еще пару недель», — рассказал экс-глава израильской спецслужбы.





Переключение внимания с украинского конфликта





Интерес Соединенных Штатов к Украине сейчас, несомненно, ослабевает, говорит директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», писатель, востоковед Станислав Тарасов.





«Товарищ Нетаньяху не дает возможности заснуть товарищу Трампу. Он начинает создавать ситуации критического типа, когда американцы вынуждены реагировать. Атаки Израиля на Иран — из этой серии», — уверен Тарасов.





Яков Кедми отметил, что сегодня сложно сказать, какое влияние ирано-израильский конфликт окажет на положение России в украинским кризисе, но явно не решающее.





«А как изменится обстановка на Ближнем Востоке и на Кавказе, зависит от того, какая степень поражения будет нанесена Ирану. Но понятно, что Иран будет ослаблен», — полагает Кедми.





Будет ли Россия участвовать в ирано-израильском урегулировании?





Станислав Тарасов напомнил: ранее США допускали утечку информации о том, что Израиль готовит удары. На это Тегеран ответил, что готовится к защите.





«Интрига в том, достигли ли удары поставленных целей — по ядерной программе Ирана, что здесь сомнительно. Потому что Иран был готов к этому удару. Другое дело, что «Моссад» продемонстрировал свои способности знать про всех все: они убили ученых-ядерщиков, несколько высокопоставленных граждан», — объяснил востоковед.





На 15 июня в Маскате, столице Омана, запланирован шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерному досье. Россия подтверждала, что готова помочь в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.





Из-за сегодняшнего обострения Тегеран может взять паузу в переговорах по ядерной программе, считает эксперт. Он допускает, что Москва может подключиться к урегулированию ирано-израильского конфликта.





«Трамп уже обращался к России за поддержкой в посредничестве с Ираном. Кстати говоря, в этот момент, чтобы каким-то образом смягчить ответный удар Ирана по Израилю, может вклиниться и Россия, такие шансы есть. Но действительно ли сейчас проявится такая инициатива и будет ли она востребована, вопрос пока остается открытым», — заключил Тарасов.