Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь дал силовикам показания на задержанного мэра Красноярска Логинова еще в марте 2024 года

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь дал силовикам показания на мэра Красноярска еще в марте 2024 года. Оперативники уже тогда подозревали Владислава Логинова в коррупции, сообщил Daily Storm Митволь через своего адвоката.





«В марте 2024 года со мной встречались представители правоохранительных органов, мы обменялись некой информацией. К Логинову есть несколько вопросов, которые вырастут в уголовные дела. Первая история — уже известная взятка баней от одного из дорожных подрядчиков. Серьезные были подозрения, связанные с договорами мены земельных участков. В 2022-2023 годах в Красноярске таких историй было три. Третий вопрос связан со строительством дороги к даче за счет одного из дорожных подрядчиков», — передал адвокат слова Митволя.





По информации экс-чиновника, еще тогда все необходимые материалы на Логинова были у следователей на руках. В целом о взятках в окружении мэра знали многие, поэтому его задержание было лишь вопросом времени.





«Весь город знал и говорил. Даже я, проезжавший мимо человек в городе. Со всех подрядчиков торжественно собирали деньги от 10 до 15% стоимости контрактов. <...> Правоохранительные органы данную ситуацию полностью отработают, уже год назад понимали как. Количество вопросов переросло в качество. Были арестованы его советник по дорожным вопросам, который дал на него показания, и несколько подрядчиков. Все есть», — рассказал Митволь.





Бывший заместитель главы Росприроднадзора предположил, что сейчас на Логинова уже есть показания (в том числе самого Митволя) и, скорее всего, заключено досудебное соглашение. Поэтому, прогнозирует собеседник Daily Storm, скоро последуют новые аресты подельников мэра. Под ударом, по мнению Митволя, могут оказаться бывший губернатор Красноярского края Александр Усс и первый заммэра Красноярска Алексей Шувалов.





«Сейчас его (Логинова) срок зависит от того, какие изобличающие показания на кого он даст. Логинов — это креатура бывшего губернатора Усса. Кроме того, мэр взял на работу бывшего начальника управления прокуратуры края Шувалова. Ожидаю, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены этим двум серьезным фигурам», — считает Митволь.





Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня. Его подозревают в получении взятки, заявляет ТАСС. В администрации проходят обыски, сообщает NGS24. RU. Задержанию мэра предшествовали уголовные дела, связанные с администрацией. Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков в марте 2025-го писал, что сотрудники мэрии массово давали показания против Логинова и его советника Артура Арутюняна, которого задержали в феврале по подозрению в превышении полномочий.





Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь летом 2022 года был арестован по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.