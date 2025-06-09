Леонид Слуцкий лично возглавит списки кандидатов ЛДПР на выборах в заксобрания и административные центры регионов России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавит списки кандидатов во все 11 заксобраний регионов, а также в административные центры субъектов, где пройдут выборы в сентябре 2025 года. Об этом Daily Storm сообщили в пресс-службе партии.





«Леонид Эдуардович имеет высокий рейтинг доверия у избирателей по всей стране, поэтому его лидерство в региональных списках очевидно. Тем самым он экстраполирует свой политический потенциал на соратников, демонстрирует доверительное отношение к ним, готовность вместе решать насущные проблемы конкретных территорий. Такая поддержка председателя ЛДПР значительно усилит предвыборные кампании наших кандидатов и существенно повысит их шансы на избрание», — объяснила замруководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике партии Элеонора Кавшар.





Также в ЛДПР заверили, что партия выдвинет порядка 1500 кандидатов на выборах в законодательные собрания субъектов РФ и думы региональных столиц. Таким образом либерал-демократы закроют все возможные вакансии.





Ранее первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила, что партия планирует стать второй политической силой «не менее чем в семи» из 11 избираемых заксобраний.





В январе 2025 года координатор челябинского реготделения ЛДПР Виталий Пашин сообщил, что Леонид Слуцкий возглавит партийный список на выборах в местное заксобрание. Таким образом он продолжит традицию, начатую еще при Владимире Жириновском, пишет URA. RU.