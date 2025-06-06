Американисты: Ссора Маска и Трампа — срежиссированный политический театр

Главная тема в американских СМИ — ссора вчерашних друзей — президента США Дональда Трампа и самого богатого человека в мире Илона Маска. Оба миллиардера не стесняются в выражениях и угрожают друг другу: Маск призывает к импичменту Трампа, а президент пугает предпринимателя выдворением его и его компаний из США. Но опрошенные Daily Storm американисты считают, что конфликт — всего лишь срежиссированный политический театр.





Миллиардеры публично и активно ссорятся, чтобы отвлечь и переключить внимание от других важных событий — падения акций компаний Илона Маска, а также предстоящего визита Дональда Трампа в Китай, который может определить его дальнейшее президентство. Так считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.





«Игра, определенно. Политический театр, цель которого — отвлечь, как всегда это бывает, когда герой выходит на авансцену, а в этот момент появляется главный злодей или ангел», — говорит эксперт о конфликте.





Ордуханян призывает «не следить за красной тряпкой в руках фокусника», а смотреть на закулисье политической сцены.





«Сейчас важно что: биржевые показатели компаний Илона Маска, визит Трампа в Китай, важно, что Трамп пообещает китайцам за услуги, которые ему понадобятся. Это гораздо интереснее ссоры. Я думаю, что в какой-то степени готовится развязка по Тайваню», — объясняет он.





Тандем миллиардеров — сильный и неубиваемый, говорит ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.





Однако нахождение в команде Трампа нанесло Маску огромный финансовый ущерб. Ученый напомнил, как по всей Америке радикально настроенные граждане били и поджигали машины Tesla, после того как миллиардер присоединился к президентской команде. А затем сильно упали и акции компаний предпринимателя.





Поэтому с помощью ссоры Илон Маск как будто обосновывает свой уход из команды президента, допускает эксперт. Он тоже думает, что конфликт — выдуманная пиар-акция.





«Я думаю, что ссора лишь спланированная, срежиссированная акция, не более того. Маску ведь это лишь обременение — то, что он находился формально на зарплате у Трампа. Главное, чтобы Маску никто не мешал, никто его не сдерживал в его амбициях. Я думаю, что они оба пришли к такому мнению», — заключил ученый.





Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер говорит, что подобные ссоры среди американских политиков случаются по несколько раз в день. Он напоминает, что в истории США ранее тоже были скандалы, которые чуть ли не привели к импичменту президентов.





«Никсону импичмент собирались объявлять. А сколько раз Клинтону собирались объявлять импичмент? Не потому, что он себя неподобающе вел, ни в коем случае, это дело личное. А потому что он сказал неправду Конгрессу. Сравните два правонарушения! Нет, на самом деле это (ссора Трампа и Маска. — Примеч. Daily Storm) все ерунда просто. Таких ссор у них бывает по две на каждый день», — отмечает Брутер.