В региональном отделении ЛДПР в Мордовии рассказали, за что семью Жириновского отправили в ссылку в Алма-Ату

Сотрудники Центрального государственного архива Республики Мордовия отследили родословную семи поколений рода основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Для этого они изучили метрические книги (записи актов гражданского состояния) и ревизские сказки (данные переписей) последних двух веков. Ученые поделились результатами на круглом столе «Моя малая родина — Мордовия» при поддержке местного реготделения ЛДПР.
Выяснилось, что бабушка Жириновского Фиона Никифоровна Сергучева в 18 лет сбежала сразу после венчания, когда ее выдавали замуж за нелюбимого. Затем она добралась до Краснослободска, где трудилась прислугой, пока не встретила Павла Макарова. В браке с ним Фиона Никифоровна родила пятерых детей, включая маму будущего основателя ЛДПР Александру.
Когда супруг умер от тифа, бабушка Жириновского осталась одна с пятью детьми на руках. В годы НЭПа, чтобы прокормить семью, она открыла столовую в Рузаевке. Когда советская власть начала преследование нэпманов, Макаровых сослали на Соловки, а затем в Алма-Ату. Там с 1920-х годов развернулось строительство Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб). Также Фиону Никифоровну лишили избирательных прав, из-за этого маму Владимира Вольфовича Александру не приняли в пионеры.
У матери вождя либерал-демократов тоже была непростая жизнь. Ее первый супруг скончался от туберкулеза, второго выслали из страны. Александра Павловна осталась одна с шестью детьми, совмещала работу в столовой и заботу о семье. Позднее ее наградили медалью материнства I степени. Когда повзрослевший Владимир Вольфович обустроился в Москве, он забрал маму к себе.
По словам участников круглого стола, Жириновский рассказывал, что материнская ветвь его рода «ведет свое начало из Мордовии, Краснослободска, когда-то Пензенской губернии». В деревне Лаушки до сих пор стоит дом, в котором жила мама Владимира Вольфовича. Сейчас он принадлежит семье участника СВО.
Самого политика в Лаушках помнят и любят, поскольку во время визитов к двоюродной сестре Клавдии он общался с местными жителями и активно им помогал. При его участии там провели водопровод, газ и отремонтировали дорогу. В благодарность местные жители несколько лет назад высадили сосновую аллею имени Владимира Жириновского, за которой бережно ухаживают до сих пор.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заверил участников круглого стола, что найденные данные о семье основателя партии будут внесены в образовательные проекты.
«Такие мероприятия вносят неоценимый вклад в дело сохранения памяти и бесценного наследия незаурядного политика, каким был и остается основатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Его итогом станет осмысление и систематизация идей и наработок этого великого человека, которые войдут в образовательные программы, просветительские и научные проекты. Все это действительно важно для каждого, кто ощущает себя частицей Русского мира», — сообщил участникам Слуцкий.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате Казахской ССР. Вследствие тяжелой болезни он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.