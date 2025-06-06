В региональном отделении ЛДПР в Мордовии рассказали, за что семью Жириновского отправили в ссылку в Алма-Ату

Когда супруг умер от тифа, бабушка Жириновского осталась одна с пятью детьми на руках. В годы НЭПа, чтобы прокормить семью, она открыла столовую в Рузаевке. Когда советская власть начала преследование нэпманов, Макаровых сослали на Соловки, а затем в Алма-Ату. Там с 1920-х годов развернулось строительство Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб). Также Фиону Никифоровну лишили избирательных прав, из-за этого маму Владимира Вольфовича Александру не приняли в пионеры.





У матери вождя либерал-демократов тоже была непростая жизнь. Ее первый супруг скончался от туберкулеза, второго выслали из страны. Александра Павловна осталась одна с шестью детьми, совмещала работу в столовой и заботу о семье. Позднее ее наградили медалью материнства I степени. Когда повзрослевший Владимир Вольфович обустроился в Москве, он забрал маму к себе.





По словам участников круглого стола, Жириновский рассказывал, что материнская ветвь его рода «ведет свое начало из Мордовии, Краснослободска, когда-то Пензенской губернии». В деревне Лаушки до сих пор стоит дом, в котором жила мама Владимира Вольфовича. Сейчас он принадлежит семье участника СВО.