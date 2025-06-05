Думская оппозиция поспорила, кто достоин соперничать с единороссами

За три месяца до начала Единого дня голосования партии поделились своими планами на избирательную кампанию. На круглом столе Экспертного института социальных исследований выступили представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду», «Новых людей» и «Партии пенсионеров». Стороны устроили словесную перепалку, соревнуясь за титул второй партии в стране, и объявили, в каких именно региональных кампаниях намерены побороться. При этом лишь единороссы и либерал-демократы уже успели набрать кандидатов из числа ветеранов СВО.





Кто на втором месте?





Самую ожесточенную дискуссию завела парламентская оппозиция за право быть главным конкурентом правящей партии. Тему задал политтехнолог Александр Назаров, озвучив статистику социологов. По ней ЕР имеет 35-46% поддержки населения, второе место занимает ЛДПР, за которыми «ноздря в ноздрю» идет КПРФ. Это не оценил депутат Госдумы и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, КПРФ борется не за второе, а за первое место.





«Для нас ЛДПР не оппонент. Это придаток «Единой России», ее младший партнер по правительству», — заявил коммунист.





В разговор вмешался первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев, раскритиковав слова Обухова.





«Когда вы говорите о второй политической силе, больше всего вы упоминаете партию «Единая Россия», а вторую по количеству раз — «Справедливую Россую». Это отражает реальную ситуацию, и вы об этом прекрасно знаете», — сделал ремарку Гусев.





Он также напомнил о результатах выборов президента России в 2024 году, когда все оппоненты Владимира Путина набрали по 3-4%. По мнению Гусева, этот результат отражает реальный уровень поддержки парламентской оппозиции в лице ЛДПР, КПРФ и новолюдов. В то же время он заявил, что эсеры правильно сделали, что призывали сплотиться вокруг президента и отказались участвовать в гонке.





В названной социологами «второй партии» также нашли, что ответить представителю КПРФ. Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заверила, что, по последнему отчету ВЦИОМ, рейтинг партии составляет 11,5%, и это лучший показатель с 2020 года. В 2024 году либерал-демократы получили на 200 мандатов больше, чем компартия.





«Мы в принципе ни с кем не собираемся спорить, кто вторая партия. Это определяют люди, а не мы с вами за этим столом. С кем мы конкурируем? Только сами с собой. Руководитель ставит задачу быть лучше, чем в прошлом году. Мы с этим работаем. А как коллеги хотят конкурировать — пожалуйста. Только, пожалуйста, с ушедшим из жизни Владимиром Вольфовичем конкурировать не надо», — подытожила Воропаева.





Пока не все готовы выдвинуть участников СВО





О поддержке ветеранов спецоперации на Украине в той или иной степени заботятся все партии. Однако на старте избирательной кампании лишь единороссы отчитались о количестве участников СВО среди кандидатов на сентябрьских выборах. Член генсовета «Единой России» Сергей Перминов в докладе подтвердил информацию, что по итогам праймериз прошли отбор 827 ветеранов спецоперации.





«Партия в июне будет проводить еще процедуру по четвертой модели. Прогнозное количество участников спецоперации, которые пойдут под флагом нашей партии и будут участвовать в основном этапе кампании, — до 1500 человек», — добавил Перминов.





Daily Storm задал вопрос остальным партиям. Точный ответ смогли дать только в ЛДПР.





«Из полутора тысяч кандидатов, которых мы планируем выдвинуть в законодательные собрания и административные центры субъектов, у нас сегодня 52 кандидата это участники СВО. Что касается муниципальных выборов, то пока говорить об этом рано. Можем вернуться к этому разговору через две с половиной недели», — сказала Мария Воропаева.





«У нас еще не окончена процедура. Мы отчетность конкретно по этому параметру не ведем. Чтобы не было такого, что если человек качественный, но мы его оттесняем из-за того, что он не такой. Но предложим тоже это считать и учитывать», — заверил депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин.





В остальных партиях пообещали отчитаться только после завершения всех процедур по подбору кандидатов.





Каков масштаб кампаний у участников гонки?





По словам Перминова, «Единая Россия» планирует на всех уровнях получить большинство мандатов, чтобы создать крепкий костяк для выборов в Госдуму следующего года.





«За эти два года мы планируем довести до избрания около 90 тысяч и заменить 90 тысяч мандатов депутатов муниципального уровня. То есть это тот фундамент, на котором базируется работа партии на местах. Это в том числе фокус нашего внимания — наши цели и задачи не меняются. Наши кандидаты должны побеждать уже в первом туре. Если мы поддерживаем их выдвижение, мы должны формировать фракции политического большинства — «75% плюс 1%», — доложил Перминов.





В КПРФ намерены выдвинуть своих кандидатов на всех проводимых выборах глав регионов. Также в приоритете все 11 кампаний в заксобраниях.





«Обращаем внимание на сдвоенные выборы — те же Коми, Краснодар, Воронеж, Калуга, Кострома, Новосибирск, Ростов. Также приоритетами партия ставит выборы в Иркутской и Свердловской областях. Там, с одной стороны, губернаторские выборы, с другой — огромная муниципальная кампания. Мы понимаем, что нам не хватает кадрового потенциала для выдвижения на муниципальных выборах. Но по крайней мере партия нацелена на решение этой проблемы», — поделился коммунист Обухов.





Схожие планы поднажать на регионы сразу с несколькими кампаниями есть и у эсеров.





«Делаем ставку на регионы, где идут федеральные выборы и в региональные парламенты. Концентрируемся также на выборы в городские советы, муниципальные выборы. Это в первую очередь касается выборов в центрах наших регионов. В том же Краснодаре активно будем участвовать в выборах в городскую думу», — уточнил Дмитрий Гусев.





Как и было заявлено, ЛДПР в грядущей кампании намерена стать второй силой в большинстве региональных парламентов. Ведь новый председатель Леонид Слуцкий поставил задачу стать вторыми еще в прошлом году, напомнила замглавы центрального аппарата партии Воропаева.





«Мы видим, как эта задача реализуется, мы ее подтверждаем разными внутренними социологическими исследованиями. Там, где партия была третьей-четвертой, сегодня мы получаем социологию, что партия становится второй. По крайней мере по 11 кампаниям в законодательные собрания мы планируем стать второй политической силой не менее чем в семи», — сообщила Воропаева.





Представитель новолюдов Ярослав Самылин не стал конкретизировать, на каких кампаниях сделает акцент его партия. По его словам, ЕДГ 2025 года не является репетицией выборов 2026 года. Партия ежегодно прирастает новыми депутатами и планирует двигаться дальше, поэтому «каждые выборы важны».





В доказательство депутат привел в пример экс-кандидата в президенты Владислава Даванкова, который решил стать так называемым паровозом избирательного списка новосибирских новолюдов.





«У нас вице-спикер Владислав Даванков объявил, что возглавит список в Новосибирске. Это сделано не для того, чтобы тащить список. Это наша практика, когда человек берет и занимается выборами, находится физически там», — объяснил мотивы коллеги Самылин.





Единственным, кто представлял непарламентскую силу на круглом столе, был новый председатель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эрик Праздников. Он заявил, что его партия готова потягаться с остальными, несмотря на свои сравнительно небольшие возможности.





«Мы ставим задачи участвовать в выборах как минимум в семи субъектах РФ — в заксобраниях, где у нас есть депутатские фракции. По возможности нарастить количество субъектов федерации, в которых мы будем представлены. Сохранить свои позиции на выборах в административных центрах и выборах муниципальных депутатов. Наши кандидаты будут выдвинуты на выборах высших должностных лиц в 10 субъектах России», — объявил Праздников.





Единый день голосования в 2025 году пройдет 14 сентября. В это время намечены выборы 21 главы субъектов РФ, а также выборы депутатов в 11 областных парламентов и в 25 городских дум в столицах субъектов.





Довыборы в Госдуму в этом году проводиться не будут. 23 мая вступил в силу закон, по которому такие кампании не будут проводиться за год до основных выборов депутатов данных представительных органов.