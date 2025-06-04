Оксана Дмитриева намерена вновь баллотироваться в Госдуму, но коллеги из партии «Новые люди» ее пока не поддержали

Депутат Госдумы из Петербурга и член партии «Новые люди» Оксана Дмитриева намерена переизбраться в IX созыв в 2026 году. Ее однопартийцы пока не подтверждают эту информацию. По словам петербургского политолога Дмитрия Солонникова, Дмитриева «не новый» человек в политике и не командный игрок, и это не нравится однопартийцам. Поэтому выдвигаться в Госдуму Дмитриева будет либо в результате договоренностей с местными элитами, либо без помощи новолюдов.





«В Госдуму я выдвигаться буду непременно. По своему избирательному округу. Все остальные детали я пока сказать не могу», — заверила Daily Storm Дмитриева.





При этом депутат не стала комментировать, обговаривала ли она свое решение с однопартийцами. Ранее секретарь петербургского отделения «Новых людей» Анастасия Васильева не стала отвечать, выдвинет ли партия Дмитриеву в 2026 году. По словам активистки, 80% кандидатов для выборов в Заксобрание Петербурга и Госдуму уже определены, а «Оксана Дмитриева сама принимает решения».





По мнению политолога Дмитрия Солонникова, есть несостыковки между «Новыми людьми» и Дмитриевой. Назвать ее «новой» в политике невозможно, поэтому у партии есть сложности в позиционировании депутата.





«Оксана Генриховна не очень соотносила себя с позицией партии, в Петербурге ее как представителя «Новых людей» вообще не было слышно. Ее поведение как политика скорее самостоятельное, чем командное. Если принимает какое-то решение, то из собственных политических целей. Может, это и нормально для политика, но для партийной работы это всегда тяжело», — объяснил политолог.





Поэтому, если Дмитриева и пойдет баллотироваться от новолюдов, то только в результате договоренностей с властью и бизнесом, считает Солонников.





«Есть предложения, от которых нельзя отказаться. Если подобные предложения для партии будут сделаны и будет простимулировано выдвижение Дмитриевой, тогда она окажется в списке. Эти переговоры вполне могут идти. Если нет, то она будет сама по себе. И вполне вероятно, что ее собственных ресурсов не хватит, чтобы выдвинуться», — предположил эксперт.





Дмитриева избралась в Госдуму в 2021 году по 217-му одномандатному округу Санкт-Петербурга от Партии Роста. После вхождения этой партии в состав «Новых людей» Оксана Дмитриева отказалась вступать в их думскую фракцию. На съезде в честь объединения Партии Роста и новолюдов политик не стала отвечать, поддерживает ли новый союз.





Впервые Дмитриева стала депутатом еще в I созыве Госдумы от партии «Яблоко». II и III созыв была независимым депутатом, после чего избиралась уже от «Справедливой России» вплоть до IХ. В 2015 году покинула эсеров и затем присоединилась к Партии Роста.