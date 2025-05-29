Секретить участников программ по подготовке ветеранов СВО к госслужбе после гибели Заура Гурциева не нужно

Погибший от взрыва бомбы вице-мэр Ставрополя Заур Гурциев был финалистом региональной программы «Герои Ставрополья». Тем не менее секретить участников таких проектов по подготовке ветеранов СВО к госслужбе не нужно — это будет на руку противнику. Об этом рассказали члены общественного совета программы «Время героев» в беседе с Daily Storm.





На сегодняшний день угроза теракта есть для всех, кто занимается темой СВО. Так считает член общественного совета программы «Время героев» и Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ Юлия Белехова.





«Про людей, занимающихся серьезными вопросами и системной помощью, и так все знают. Стоит ли публичить это СМИ — это уже другой вопрос. Но ни в коем случае нельзя приостанавливать процесс интеграции бойцов СВО! Потому что это будет означать, что у врага все получилось. Все такие публичные преступления нацелены на страх. Нужно сделать так, чтобы, наоборот, не посеять панику», — сказала Daily Storm Белехова.





По ее словам, никогда нельзя предугадать, откуда будет исходить угроза. Тем не менее каждый ветеран СВО и каждый чиновник должны быть бдительными.





«Понятно, что не надо бояться всех мимо проходящих людей. Но нужно быть аккуратнее и соблюдать определенные правила. Это сложно, но проверять транспортное средство нужно. Конечно, и службы должны работать. И они работают. Но, к сожалению, у нас есть такие диверсионные группы», — заявила член совета «Времени героев».





Своим мнением как член совета поделилась и первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Она также убеждена, что нельзя скрыть от общественности кадровые проекты для участников СВО.





«Совершенно засекретить работу программы не представляется возможным. Да и это неправильно, потому что сами участники люди смелые и отважные. Что касается их семей, то, конечно, никто напоказ их выставлять не собирается. Так было с самого начала спецоперации», — высказалась Цунаева.





Депутат добавила, что терроризм стал распространенным оружием задолго до начала СВО или 2014 года. Невозможно к каждому чиновнику приставить охранника, но можно снизить риски, не публикуя личные данные в открытом доступе.





«Я вообще сторонник того, чтобы все граждане максимально мало выставляли свою личную жизнь напоказ. Не только террористы и злоумышленники, но и не слишком здоровые люди могут подвергнуть опасности ваших близких. Поэтому, например, просят не выкладывать в интернет полную информацию по без вести пропавшим. Этим сразу начинают пользоваться мошенники», — предупредила Елена Цунаева.





Взрыв в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая рядом с жилым домом на улице Чехова. В результате погибли ветеран СВО, первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев, а также его 29-летний знакомый, местный житель.





В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю заявили, что рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Также есть «основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства».





По данным СМИ, вторым погибшим является Никита Пеньков, который и привел в действие взрывное устройство. Daily Storm выяснил, что Пеньков мог судиться из-за долгов.