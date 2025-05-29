Американисты: Маск уволился с госслужбы, но все равно останется в политике, а суд в США не сможет отменить пошлины Трампа полностью

Оба эксперта отмечают, что предпринимателю нужно заниматься работой других своих коммерческих компаний. Но из политики Маск никуда не ушел и еще может вернуться с новым мощным окологосударственным проектом, похожим на DOGE.





«DOGE — это шар, который Маск сам создал, катнул в далекое будущее. Это на самом деле только начало, конечно, никуда Маск не уходит! — убежден Можегов. — <...> Естественно, что он еще придет, он вернется [в политику], и это будет не меньше департамента DOGE. Я уверен, что мало не покажется никому, когда он вернется».





Миллиардер Илон Маск 29 мая в принадлежащей ему соцсети Х заявил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства США «подходит к концу». Он поблагодарил Дональда Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы».





В феврале глава Департамента эффективности объявил, что ведомство нашло среди живущих граждан США несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также «долгожителя», которому 360 лет. Маск тогда пошутил, что вампиры реальны и их много среди получателей пособий, и пообещал разобраться в ситуации.





Временный федеральный орган США DOGE под руководством Илона Маска был создан в январе 2025 года по указу президента Дональда Трампа.