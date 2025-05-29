Американисты: Маск уволился с госслужбы, но все равно останется в политике, а суд в США не сможет отменить пошлины Трампа полностью

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск объявил, что покидает пост в администрации президента Дональда Трампа. А американский Суд по международной торговле постановил, что Трамп превысил полномочия, и признал введенные им пошлины незаконными. Опрошенные Daily Storm американисты считают, что Маск уволился с госслужбы, но все равно останется в политике, а суд не сможет отменить пошлины Трампа полностью.
Маск и госслужба
Есть правило в американской политике: внешний советник президента не может находиться на посту больше 130 дней, напоминает американист и историк Владимир Можегов.
Департамент эффективности правительства США (DOGE) изжил себя за несколько месяцев работы, добавляет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Мы же видели, что это [DOGE] временно, что Трамп много раз говорил, что не знает, чем там Маск занимается. Работа департамента закончилась, медленно, когда он [Илон Маск] кучу людей поувольнял. И на этом, собственно говоря, в нем нет никакой необходимости больше. Он изжил свое за несколько месяцев», — поясняет политолог.
Оба эксперта отмечают, что предпринимателю нужно заниматься работой других своих коммерческих компаний. Но из политики Маск никуда не ушел и еще может вернуться с новым мощным окологосударственным проектом, похожим на DOGE.
«DOGE — это шар, который Маск сам создал, катнул в далекое будущее. Это на самом деле только начало, конечно, никуда Маск не уходит! — убежден Можегов. — <...> Естественно, что он еще придет, он вернется [в политику], и это будет не меньше департамента DOGE. Я уверен, что мало не покажется никому, когда он вернется».
Миллиардер Илон Маск 29 мая в принадлежащей ему соцсети Х заявил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства США «подходит к концу». Он поблагодарил Дональда Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы».
В феврале глава Департамента эффективности объявил, что ведомство нашло среди живущих граждан США несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также «долгожителя», которому 360 лет. Маск тогда пошутил, что вампиры реальны и их много среди получателей пособий, и пообещал разобраться в ситуации.
Временный федеральный орган США DOGE под руководством Илона Маска был создан в январе 2025 года по указу президента Дональда Трампа.
Пошлины Трампа
Суд США по международной торговле 29 мая постановил, что американский президент превысил полномочия, когда ввел ряд пошлин против иностранных государств. Судьи заблокировали решение о введении некоторых ограничений против торговых партнеров США.
Вопрос с пошлинами достаточно сложный, потому что отменить их полностью суд не может, объяснил Владимир Брутер. Суд лишь указал, что президент США неправильно трактовал свои полномочия.
«Я думаю, что ситуация с пошлинами тоже в значительной степени себя изжила. Потому что всем понятно, что это пугалка такая. А дальше они [команда Трампа] будут выкачивать из всех противоположных сторон максимум уступок. Поэтому сами по себе пошлины тоже будут действовать только ограниченное время», — добавил Брутер.
Владимир Можегов назвал решение суда частью борьбы против Трампа, который нанес мощный удар по глобализму.
«Понятное дело, что враги Трампа консолидируются. Он нанес множество мощных ударов по глобализму, снес несколько несущих опор глобализма — и процесс идет. Растет сопротивление», — рассуждает политолог.
«Трамп взорвал эту плотину, этот поток несется. Они [противники Трампа] пытаются что-то строить, какие-то дамбы, пытаются возводить насыщенный поток. Но это такие бобры, которые пока что деревянные плотины возводят. Я пока не вижу серьезного сопротивления трампизму», — резюмирует эксперт.
Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении 185 государств. Ограничения не распространяются на импорт товаров из России, Белоруссии, КНДР и Кубы, поскольку эти страны уже находятся под американскими санкциями.
Тариф в отношении китайских товаров, учитывая все ограничения, составил 145%. Пекин в ответ поднял тарифы для Вашингтона до 125%. Но после переговоров США и Китай 12 мая договорились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10%.