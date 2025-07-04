МИД Польши направил России ноту из-за повреждения посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Польши направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов, сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.





В заявлении указывается, что в результате российского ракетного удара по Киеву повреждение получило посольство Польши в украинской столице.





Ранее о повреждении консульского отдела польского посольства сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, все работавшие в здании «живы и здоровы».





Вооруженные силы России в ночь на 4 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины.





По данным Минобороны, целями удара стали предприятия по разработке и производству БПЛА, FPV-дронов и роботизированных комплексов в Киеве, инфраструктура военного аэродрома, нефтеперерабатывающий завод.