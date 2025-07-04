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МИД Польши направил России ноту из-за повреждения посольства в Киеве
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Глава ведомства заявил, что жертв и пострадавших нет undefined
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МИД Польши направил России ноту из-за повреждения посольства в Киеве

Глава ведомства заявил, что жертв и пострадавших нет

Министерство иностранных дел Польши направило в посольство России ноту, в которой выразило решительный протест против авиаударов, сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.


В заявлении указывается, что в результате российского ракетного удара по Киеву повреждение получило посольство Польши в украинской столице.


Ранее о повреждении консульского отдела польского посольства сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, все работавшие в здании «живы и здоровы».


Вооруженные силы России в ночь на 4 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины.


По данным Минобороны, целями удара стали предприятия по разработке и производству БПЛА, FPV-дронов и роботизированных комплексов в Киеве, инфраструктура военного аэродрома, нефтеперерабатывающий завод.

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#мид #польша #посольство
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