В Техасе при наводнении погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли в американском штате Техас в результате наводнения, вызванного сильным ливнем, пишет ABC News.





Среди погибших есть дети, отмечает издание. Пропали без вести около 23 отдыхающих из расположенного в этом районе христианского летнего лагеря для девочек. По информации The New York Times, число пропавших доходит до 25 человек.





Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины, сообщил глава Национальной гвардии штата Томас Сюльцер. Всего экстренные службы спасли 237 человек.





По словам начальника техасского отдела по чрезвычайным ситуациям Нима Кидда, метеорологическая служба прогнозировала дождь, однако количество осадков оказалось больше.