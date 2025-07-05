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Собянин: Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву
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На месте работают экстренные службы undefined
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Собянин: Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву

На месте работают экстренные службы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях градоначальник не уточняет.


Ранее в Минобороны сообщили, что утром 5 июля было ликвидировано 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Брянской области сбили восемь дронов, над территорией Рязанской — два. Еще по одному БПЛА было ликвидировано над Орловской и Новгородской областями.

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#москва #сергей собянин #бпла
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