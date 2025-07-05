Трамп похвалил Путина за борьбу с санкциями и назвал его профессионалом

Президенту Владимиру Путину удавалось успешно бороться с ограничениями против России, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News.





Глава Белого дома отметил, что Путин профессионал, справляющийся с введенными ограничениями. По его словам, российский лидер понимает, что санкции против России могут последовать, они будут «обязывающие».





Трамп также добавил, что во время последнего телефонного разговора с российским лидером он поднимал вопрос о возможности введения новых ограничительных мер.





Шестой телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 3 июля. Главы государств обсудили конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке и ряд совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.