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Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании»
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В Сети распространилась запись с видеокамер ресторана undefined
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Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании»

В Сети распространилась запись с видеокамер ресторана

Бывший футболист сборной России Федор Смолов мог устроить драку в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. Видео с камер наблюдения заведения распространились по Сети.


На опубликованных кадрах мужчина, похожий на 35-летнего нападающего, подходит к столику двух посетителей. У них произошла словесная перепалка, после чего Смолов поочередно ударил их по лицу.

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В «Кофемании» Daily Storm заявили, что ничего не знают о драке. «Если такая информация и есть, то нам об этом ничего не известно», — отметили в заведении.


По данным Telergam-канала Baza, драка произошла 28 мая, после чего пострадавшие написали заявление в полицию, но им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.


Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео, но тот отказался, заявил спортивный журналист Иван Карпов. По его данным, футболиста могли спровоцировать.


Ранее в той же «Кофемании» уже были драки. В 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Впоследствии суд приговорил спортсменов к 1,5 года колонии.

#драка #футболист #ресторан
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