Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании»

В «Кофемании» Daily Storm заявили, что ничего не знают о драке. «Если такая информация и есть, то нам об этом ничего не известно», — отметили в заведении.





По данным Telergam-канала Baza, драка произошла 28 мая, после чего пострадавшие написали заявление в полицию, но им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.





Впоследствии от Смолова требовали деньги за непубликацию этого видео, но тот отказался, заявил спортивный журналист Иван Карпов. По его данным, футболиста могли спровоцировать.





Ранее в той же «Кофемании» уже были драки. В 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили гендиректора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Впоследствии суд приговорил спортсменов к 1,5 года колонии.