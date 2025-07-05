Более 25 квартир повреждено после ночной атаки дронов на Саратовскую область

В результате ночной атаки украинских дронов на Энгельс повреждения получили более 25 квартир и более десятка машин, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.





По словам главы региона, в квартирах в основном выбиты стекла. Бусаргин отметил, что специалисты продолжают оценивать ущерб. Власти выделят из резервного фонда региона необходимые средства для оказания помощи гражданам, чье имущество пострадало.





Утром 5 июля Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Саратовскую область. В результате были повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове. По предварительным данным, пострадавших нет.





Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 94 украинских беспилотника. Наиболее массированной атаке подверглась Воронежская область, там было сбито 34 дрона.





БПЛА также перехватили над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской и другими областями. Всего атаке подверглись 12 российских регионов.