Глава района Дагестана задержан по делу о мошенничестве

Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева задержали по делу о мошенничестве, сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике.





По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки. Взамен глава района потребовал 20% от его стоимости.





В результате было похищено более 56 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупной размере.





Как добавили в ведомстве, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.