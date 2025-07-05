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Глава района Дагестана задержан по делу о мошенничестве
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Чиновник похитил более 56 миллионов рублей undefined
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Глава района Дагестана задержан по делу о мошенничестве

Чиновник похитил более 56 миллионов рублей

Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева задержали по делу о мошенничестве, сообщает Следственное управление Следственного комитета по республике.


По версии следствия, чиновник предложил директору коммерческой организации заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки. Взамен глава района потребовал 20% от его стоимости.


В результате было похищено более 56 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. Задержанному предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупной размере.


Как добавили в ведомстве, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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#мошенничество #задержание #дагестан
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