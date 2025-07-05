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Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву
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О пострадавших и разрушениях неизвестно undefined
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Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

О пострадавших и разрушениях неизвестно

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.


На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.


Ранее мэр заявил о еще двух сбитых дронах на подлете к Москве.


С 11:50 до 13:50 мск было ликвидировано 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Минобороны. Из них 11 было сбито над Брянской областью, три — над Смоленской и один — над Белгородской.

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#москва #сергей собянин #бпла
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