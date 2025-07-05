Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.





Ранее мэр заявил о еще двух сбитых дронах на подлете к Москве.





С 11:50 до 13:50 мск было ликвидировано 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Минобороны. Из них 11 было сбито над Брянской областью, три — над Смоленской и один — над Белгородской.